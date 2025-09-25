“Los cambios de Pellegrini equilibraron la contienda”: en España reaccionan al agónico empate del Betis en la Europa League

Fue un duelo difícil para Betis. El equipo de Manuel Pellegrini fue superado por Nottingham Forest en el primer tiempo del partido entre ambas escuadras por la fase de grupos de la Europa League, en La Cartuja de Sevilla. Sin embargo, a los 85′, el brasileño Antony marcó el definitivo 2-2.

Los medios españoles se dividieron en la evaluación para el equipo del Ingeniero. El Desmarque destacó la mala primera parte de los locales: “El Betis suma su primer punto en la Europa League tras conseguir un agónico empate ante el Nottingham Forest (2-2) en un encuentro marcado por una mala primera mitad de los de Manuel Pellegrini que pudo costar muy cara”, escribieron en su crónica.

Algo muy parecido publicó el Diario de Sevilla: “Los verdiblancos rescatan un punto gracias a un gol del brasileño después de verse desbordados en la primera mitad por un Nottingham Forest que tuvo ocasiones clarísimas”.

En tanto, diario Marca puntualizó en que el elenco inglés es el más poderoso que enfrentará en esta primera fase: “Antony salva un punto en el regreso del Betis a la Europa League, frente a uno de los rivales más poderosos a los que se enfrentará en la fase de liga”.

Foto: @RealBetis en X.

Por último, Mundo Deportivo también recalcó el poderío del oponente de este miércoles: “Antony rescata un valioso punto para el Betis. El Nottingham fue muy superior en la primera parte, pero los cambios de Pellegrini en el descanso equilibraron la contienda en el choque de la primera jornada de la Europa League”.

Rivales más abordables

Cabe descarta que, al igual que la Champions, la Europa League también cambió el formato de su primera fase, en la que, de 36 equipos, los ocho primeros de la ronda de liga pasan a octavos, y del puesto nueve al 24 van a un playoff.

Los próximos dos rivales que el equipo de Pellegrini tendrá en el certamen continental pintan bastante más abordables: el jueves 2 de octubre visita a Ludogorest de Bulgaria y el 23 de ese mismo mes enfrenta a Genk de Bélgica, también como forastero.

En tanto, por LaLiga, el próximo domingo recibirán a Osasuna, un rival directo en la medianía de la tabla.