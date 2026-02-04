Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

Sin triunfos de los grandes, Coquimbo pierde el invicto y violencia otra vez: lo que dejó el inicio de la Liga de Primera.

La Liga de Primera ya está en marcha. Entre el 30 de enero y el 2 de febrero se disputó la primera fecha del torneo nacional, una jornada que mezcló partidos intensos, otros bastante apagados y un dato que no pasó inadvertido: ninguno de los grandes pudo ganar en su estreno. Para completar el cuadro, el campeón vigente también tropezó y el fútbol volvió a convivir con episodios que poco tienen que ver con la pelota.

Universidad de Chile fue la encargada de abrir el campeonato y su debut quedó lejos de ser una fiesta. El empate sin goles ante Audax Italiano estuvo condicionado desde temprano por la expulsión de Felipe Salomoni, que obligó a los azules a jugar casi todo el partido en inferioridad numérica. El trámite fue trabado, con pocas llegadas claras y un ritmo interrumpido de principio a fin.

Pero lo deportivo pasó rápidamente a segundo plano. En el complemento, un grupo de barristas ingresó por la fuerza al estadio, encendió fuego en la galería sur y obligó a detener el encuentro durante 15 minutos. El arranque del torneo quedó marcado por la violencia y la sensación de repetición, con el fútbol detenido, hinchas replegados y un partido inaugural manchado por hechos ajenos al juego.

Al día siguiente fue el turno de Colo Colo. El Cacique visitó a Deportes Limache y la historia se resolvió muy rápido. En poco más de media hora, el local ya ganaba 3-0, con Jean Meneses como protagonista y una defensa alba que nunca logró afirmarse. El descuento de Maximiliano Romero llegó cuando el partido ya estaba cuesta arriba y no cambió demasiado el panorama. El 3-1 final dejó más preguntas que respuestas para el equipo de Fernando Ortiz.

Deportes Limache dejó a Colo Colo en el último lugar de la tabla tras la primera fecha de la Liga de Primera. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

El campeón tampoco pudo empezar con el pie derecho. Coquimbo Unido cayó por la mínima ante Universidad de Concepción en Talcahuano, perdiendo el invicto que arrastraba. El único gol del partido fue obra de Luis Rojas y bastó para que el Campanil celebrara un debut que invita al optimismo. En paralelo, Cobresal aprovechó la localía en El Salvador y superó 1-0 a Huachipato, sumando tres puntos importantes para comenzar el torneo con calma.

Universidad Católica vivió un estreno movido en La Serena. El equipo cruzado se vio sorprendido de entrada por el local, que se puso 2-0 arriba gracias a un doblete de Felipe Chamorro, capitalizando errores defensivos del cuadro precordillerano. La UC reaccionó, descontó mediante Justo Giani y encontró facilidades cuando Sebastián Díaz vio la tarjeta roja. Con un hombre más, los dirigidos por Daniel Garnero empujaron hasta llegar al empate, una vez más gracias a Fernando Zampedri.

El resto de la fecha dejó varios partidos apretados y marcadores ajustados. Palestino no logró sostener la ventaja que había conseguido con un gol de Ronnie Fernández y terminó igualando ante Ñublense, que rescató un punto en La Cisterna. En Viña del Mar, Everton no respondió a las expectativas y cayó 1-0 frente a Unión La Calera en Sausalito.

La primera fecha se cerró en Rancagua, donde O’Higgins venció 2-1 al ascendido Deportes Concepción en un partido con decisiones discutidas y final caliente. Más allá de la polémica, el equipo celeste arrancó con triunfo en el inicio del ciclo de Lucas Bovaglio, mientras que el León de Collao dejó una imagen competitiva en su regreso a la categoría.

Así arrancó el Campeonato Nacional. Sin ganadores ilustres, con un campeón que perdió temprano, con varios equipos aún buscando forma y la violencia volviendo a colarse en la escena.