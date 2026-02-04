SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

    Durante el último fin de semana se desarrolló la jornada inicial del Campeonato Nacional. El certamen ya deja varias historias.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sin triunfos de los grandes, Coquimbo pierde el invicto y violencia otra vez: lo que dejó el inicio de la Liga de Primera. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La Liga de Primera ya está en marcha. Entre el 30 de enero y el 2 de febrero se disputó la primera fecha del torneo nacional, una jornada que mezcló partidos intensos, otros bastante apagados y un dato que no pasó inadvertido: ninguno de los grandes pudo ganar en su estreno. Para completar el cuadro, el campeón vigente también tropezó y el fútbol volvió a convivir con episodios que poco tienen que ver con la pelota.

    Universidad de Chile fue la encargada de abrir el campeonato y su debut quedó lejos de ser una fiesta. El empate sin goles ante Audax Italiano estuvo condicionado desde temprano por la expulsión de Felipe Salomoni, que obligó a los azules a jugar casi todo el partido en inferioridad numérica. El trámite fue trabado, con pocas llegadas claras y un ritmo interrumpido de principio a fin.

    Pero lo deportivo pasó rápidamente a segundo plano. En el complemento, un grupo de barristas ingresó por la fuerza al estadio, encendió fuego en la galería sur y obligó a detener el encuentro durante 15 minutos. El arranque del torneo quedó marcado por la violencia y la sensación de repetición, con el fútbol detenido, hinchas replegados y un partido inaugural manchado por hechos ajenos al juego.

    Al día siguiente fue el turno de Colo Colo. El Cacique visitó a Deportes Limache y la historia se resolvió muy rápido. En poco más de media hora, el local ya ganaba 3-0, con Jean Meneses como protagonista y una defensa alba que nunca logró afirmarse. El descuento de Maximiliano Romero llegó cuando el partido ya estaba cuesta arriba y no cambió demasiado el panorama. El 3-1 final dejó más preguntas que respuestas para el equipo de Fernando Ortiz.

    Deportes Limache dejó a Colo Colo en el último lugar de la tabla tras la primera fecha de la Liga de Primera. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    El campeón tampoco pudo empezar con el pie derecho. Coquimbo Unido cayó por la mínima ante Universidad de Concepción en Talcahuano, perdiendo el invicto que arrastraba. El único gol del partido fue obra de Luis Rojas y bastó para que el Campanil celebrara un debut que invita al optimismo. En paralelo, Cobresal aprovechó la localía en El Salvador y superó 1-0 a Huachipato, sumando tres puntos importantes para comenzar el torneo con calma.

    Universidad Católica vivió un estreno movido en La Serena. El equipo cruzado se vio sorprendido de entrada por el local, que se puso 2-0 arriba gracias a un doblete de Felipe Chamorro, capitalizando errores defensivos del cuadro precordillerano. La UC reaccionó, descontó mediante Justo Giani y encontró facilidades cuando Sebastián Díaz vio la tarjeta roja. Con un hombre más, los dirigidos por Daniel Garnero empujaron hasta llegar al empate, una vez más gracias a Fernando Zampedri.

    El resto de la fecha dejó varios partidos apretados y marcadores ajustados. Palestino no logró sostener la ventaja que había conseguido con un gol de Ronnie Fernández y terminó igualando ante Ñublense, que rescató un punto en La Cisterna. En Viña del Mar, Everton no respondió a las expectativas y cayó 1-0 frente a Unión La Calera en Sausalito.

    La primera fecha se cerró en Rancagua, donde O’Higgins venció 2-1 al ascendido Deportes Concepción en un partido con decisiones discutidas y final caliente. Más allá de la polémica, el equipo celeste arrancó con triunfo en el inicio del ciclo de Lucas Bovaglio, mientras que el León de Collao dejó una imagen competitiva en su regreso a la categoría.

    Así arrancó el Campeonato Nacional. Sin ganadores ilustres, con un campeón que perdió temprano, con varios equipos aún buscando forma y la violencia volviendo a colarse en la escena.

    Lee también:

    Más sobre:Liga de PrimeraCoquimbo UnidoLa UCLa UColo ColoLa SerenaEstadio NacionalAudax Italiano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    ¿Privacidad o seguridad? Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales

    Lo más leído

    1.
    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    “La barra brava, mandada por los dirigentes, nos fue a apretar”: Pablo Mouche dispara contra Colo Colo

    2.
    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    3.
    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    4.
    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    “No fue posible reunir los recursos”: selección chilena de Balonmano Playa se baja de torneo y critica a la Federación

    5.
    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo
    Chile

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Tensión tras operativos en Meiggs: comerciantes informales intentaron reinstalar toldos y enfrentaron a Carabineros

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria
    Negocios

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21
    El Deportivo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

    Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026
    Tecnología

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    ¿Privacidad o seguridad? Por qué España quiere dejar a los menores de 16 años fuera de las redes sociales

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca
    Mundo

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar