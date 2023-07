Magallanes vs. Universidad de Chile: fecha, hora y dónde ver el partido por el Torneo Nacional

Magallanes y Universidad de Chile protagonizan en esta fecha 19 un partido de elencos que vienen de capa caída en el Torneo Nacional. Los carabeleros son los colistas del campeonato y vienen de perder 2-1 ante Unión La Calera. Y la U cedió terreno en la lucha por el primer puesto al caer como local en Santa Laura ante Palestino por 1-0.

De esta forma, con la derrota ante los árabes, Universidad de Chile inicia la fecha en el tercer puesto con 29 puntos, a tres del segundo Huachipato y a seis del puntero Cobresal.

“Después que pierdes dos partidos el ánimo no es el mejor, pero también nos ayuda a no relajarnos, a no creer que el trabajo está listo. Queda mucho torneo y si bien perdimos dos partidos seguidos, tenemos los mismos puntos que en la primera rueda que fue cuando terminamos punteros”, reconoció Matías Zaldivia, defensa de Universidad de Chile, a las redes sociales del club.

“Es normal, más en un equipo grande que cuando te ven arriba te catalogan como un posible ganador del título, y cuando pierdes dos partidos se va todo para el otro lado. Entonces hay que tener tranquilidad, entender que aún no logramos nada. Hay que estar tranquilos, pero con la cabeza puesta en lo que queda, en seguir trabajando, mejorando y en seguir formando un equipo no solo para este año, sino también para los que vienen”, ahondó el defensa.

“El objetivo que nos pusimos este año es entrar a las copas. Si en las últimas fechas estamos arriba para pelear por el título, obviamente la ilusión no nos la quitará nadie”, complementó el exjugador de Colo Colo.

Sobre Magallanes, elenco que dirige Mario Salas, Zaldivia declaró que “sabemos que si bien están últimos en la tabla no se condice con su juego. Es un gran equipo, tiene jugadores que conocen el país, el campeonato, entonces hay que estar muy atentos. Debemos hacer nuestro trabajo e intentar volver a la victoria”.

¿Cuándo y a qué hora juega Magallanes vs. Universidad de Chile?

Magallanes y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 30 de julio a las 12:30 horas, en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera.

¿Dónde ver el partido de Magallanes vs. Universidad de Chile?

El encuentro de Magallanes vs. Universidad de Chile de este domingo se podrá ver en vivo a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

Por streaming, puedes seguir el partido entre Magallanes y Universidad de Chile a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los carabeleros y azules.

Además, todos los detalles de este compromiso los puedes seguir en El Deportivo.