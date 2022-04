Manuel Pellegrini no duda: “La mejor liga es Inglaterra y el mejor fútbol se juega en España”

Manuel Pellegrini repasó su carrera y eligió la que, a su juicio, es la mejor liga del mundo, así como también la que exhibe el nivel más alto futbolísticamente. En diálogo con el periódico inglés The Guardian, el Ingeniero habló sobre lo que ha sido su carrera en Europa y reveló que estuvo cerca de firmar por el París Saint-Germain, pero que finalmente se inclinó por arribar a la Premier League, su liga favorita.

“He entrenado al club más grande de Chile, Ecuador, Argentina y España, quizás también al de Inglaterra. Hay otro estilo de entrenador que solo acepta clubes grandes porque pueden ganar, pero no me negaré el desafío, la satisfacción personal de administrar diferentes clubes. La mejor liga es Inglaterra, sin duda, y el mejor fútbol se juega en España”, manifestó el entrenador chileno, quien hoy está al mando del Real Betis.

Pellegrini, además, recordó su paso por el Villarreal, cuadro con el que realizó una de sus campañas más destacadas en la historia del club. “Acababa de ascender y el objetivo era no volver a bajar. Terminamos segundo en la liga, tercero, quinto dos veces, jugamos una semifinal de Champions, unos cuartos de final, cuartos de final de la Europa League. Si hubiera aparecido diciendo que íbamos a conseguir eso, me habrían encerrado en un manicomio”, dijo.

Sobre cuando estuvo cerca de llegar al PSG, el estratega nacional afirmó: “El City se acercó a mí para decirme que Pep Guardiola sería el entrenador, pero si por alguna razón no quería, sería yo. Bajo ninguna circunstancia me sentiría faltado al respeto. Tenía una oferta del Paris Saint-Germain, pero me decidí por el City. Sabía que mi contrato sería de tres años o hasta que Pep lo decidiera. Eso fue absolutamente lógico y en tres años nunca tuve miedo de no cumplir mi contrato”.

El DT, además, admitió que su estadía en Manchester siempre tuvo fecha de término, puesto que el cuadro inglés ya estaba a la espera por Josep Guardiola: “Sabía que me iba con cuatro o cinco meses de antelación. Llegamos a semifinales y no tengo ninguna duda de que si hubiésemos ganado la Champions no cambiaría el plan, como Mancini ganó la Premier League después de no sé cuántos años pero aún así salió. Eso es convicción. Guardiola puede llegar, no ganar en la primera temporada y nunca pensar que pasaría nada... Conseguimos cosas importantes e implementamos un cambio de estilo”.

También rememoró su opaca estadía en el West Ham, equipo con el que no logró los resultados esperados. “La primera vez en 22 años entrenando en el extranjero que no terminé una temporada. No tuvieron paciencia porque tuvimos una mala racha, puedes entenderlo. Habían invertido y por diversas razones deportivas no funcionó. Temas personales también. He tenido malas rachas antes, pero esta vez no pude darle la vuelta. Es la primera vez que no me clasifico para Europa desde que llegué al Villarreal en 2004. Siempre había terminado satisfecho, a excepción del West Ham. La responsabilidad es mía”, expresó.

Finalmente, expuso su disconformidad por cómo hoy se juega el balompié. “El fútbol va encaminado a negar la invención; no deberías limitar a los jugadores talentosos. Hay que respetar una profesión que está bien pagada para que la gente se entretenga y no piense ‘esto es aburrido me voy’ después de 10 minutos’. No puedo limitar a David Silva diciendo botar el balón de nuestra área a la de ellos”, concluyó.