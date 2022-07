Marcelo Morales no le teme a la itinerante localía de la U: “No debería afectarnos en el rendimiento”

La última vez que Universidad de Chile jugó en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso fue el 27 de marzo pasado. En aquella ocasión, le ganaron por 2-0 a Unión Española, en la sexta fecha. Desde entonces, siempre recibieron a sus rivales en el Santa Laura.

Pero las fuertes lluvias que cayeron hace algunos días en Santiago y el partido de rugby que jugó la Selección contra su similar de Estados Unidos, dejaron el campo de juego de Independencia en pésimo estado. Condición que trasladará nuevamente a los azules al puerto principal e interrumpirá cuatro meses de localía. “Tenemos que estar dispuestos a jugar en cualquier cancha y adaptarnos rápidamente a ella”, aseguró Marcelo Morales en rueda de prensa.

Luego, el lateral izquierdo de los estudiantiles agregó que “no nos debería afectar en el rendimiento, ni en nuestra forma de juego”. Y confía mucho en esto último, ya que -según sus palabras- “en estos últimos partidos hemos marcado diferencias con la intensidad que le hemos metido en cada encuentro”.

Sobre la ausencia de un nuevo refuerzo para el equipo, Morales sentenció que “tenemos un plantel muy competitivo y la U siempre debe pelear cosas importantes. Pero nos hemos visto bien con el sistema juego que estamos mostrando y creo que tenemos plantel para grandes cosas. Pero no nos corresponde a nosotros decir quién debe llegar o quién no”.

¿Y si traen un jugador para cubrir su plaza? “Vengo jugando hace dos años de lateral izquierdo y debo seguir trabajando para poder seguir creciendo y fortalecerme en la parte defensiva. Pero, como dije, no me compete decir si deben o no traer a alguien y el jugador que venga, será bienvenido”, enfatizó.

Por último, el seleccionado sub 20 habló del rival de este fin de semana. “Ñublense es un equipo fuerte y nosotros estamos trabajando para poder ver dónde le haremos daño. Debemos trabajar para demostrar que nuestro buen juego no es sólo un momento en el campeonato, sino algo permanente”.