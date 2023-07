“Maric... nunca has apoyado a los futbolistas”: el duro emplazamiento que recibió el exdefensor que le dio el título más recordado a Colo Colo

Miguel Aceval está en la memoria colectiva de los hinchas de Colo Colo por ser el protagonista de la escena final de uno de los títulos más recordados en la historia del Cacique. El 2 de julio de 2006, el defensor ejecutó el último penal de la serie que definió al campeón del Apertura de ese año. El rival era Universidad de Chile, lo que ahorra las consideraciones respecto de la importancia que tiene el logro para los fanáticos. Hasta hoy, por donde pasa, al exzaguero le recuerdan esa decisiva participación.

Marcelo León, ex arquero de Deportes Temuco y actual concejal por la comuna de la región de la Araucanía, tiene otra opinión. Muy distante, por cierto. El exguardameta aún tiene clavada la espina del bono de retiro que, en su momento, separó a los exjugadores. El beneficio fue entregado por el Sifup. Sin embargo, no todos lo aprobaron ni quedaron contentos.

El reproche

Aceval fue uno de los beneficiarios. Aprovechando su paso por la tierra sureña, León no vaciló en enrostrárselo. Así quedó claro en un registro audiovisual, que da cuenta del áspero emplazamiento. “¡Maricón..., nunca has apoyado a los ex futbolistas! Recibiste el bono de retiro y nunca apoyaste a ningún futbolista. Hay compañeros que les cortaron las piernas. Alza la voz, maricón, recibiste 20 millones de pesos y no apoyaste a los que les cortaron las piernas…”, le dijo, a vista y paciencia de los presentes.

El exalbo mantuvo la calma. De hecho, la misma imagen lo muestra esbozando una vía para que León consultara y disipara las dudas. ”No es problema mío. Antes tenías que alegar. Alega en Santiago”, se limitó a contestarle.

León, muy en relación con su apellido, volvió a saca las garras. ”Alégale a Gamadiel García y Luis Marín. Eres un maricón con tus excompañeros como yo y como todos. Algunos se han muerto y jamás cooperaron. Nunca alzaste la voz, te lo digo en la cara y dime lo que quieras”, lo emplazó. El ex albo continuó en lo suyo: tomándose fotografías con los fanáticos que le reconocieron y que se le acercaron.