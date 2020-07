Mario Salas quiere llevarse a Patricio Rubio y el delantero se deja querer

Mario Salas continúa trabajando con Alianza Lima, club con el que durante la pandemia firmó contrato. Por ello es que busca conformar un equipo con el que pueda pelear el campeonato peruano, la gran motivación por estos días se mueve junto a la dirigencia blanquiazul.

Una de sus grandes búsquedas del Comandante están centradas en un delantero, tras la salida del uruguayo Adrián Balboa. Y allí apareció Patricio Rubio, jugador con el que coincidió cuando daba sus primeros pasos como entrenador, en el Barnechea de 2011.

Y Rubio no esconde su intención de llegar a Lima. “Es un orgullo saber del interés de Alianza Lima, el club del profesor Mario Salas. He visto la expectativa de la gente y me pone feliz y orgulloso que el equipo más grande y popular de Perú se haya fijado en mí”, aseguró, según consigna Depor.

Según publica el medio incaico, el ariete de Everton aseguró tener avanzadas las conversaciones junto a los de La Victoria. “Llevamos un par de días atentos a lo que pueda pasar. Quizás hoy tenga alguna noticia”, aseguró.