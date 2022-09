Más que el título: Alcaraz y Ruud van por el número uno del mundo

The Winner Takes It All, se titula una canción publicada por el grupo sueco ABBA, en 1980, como parte de su álbum Super Trouper. La frase, traducida literalmente como “El ganador se lo lleva todo”, aplica de manera perfecta a lo que ocurrirá hoy en el cierre del Abierto de Estados Unidos. Carlos Alcaraz (4°) y Casper Ruud (7°) no solo aspiran a ser el triunfador del último Grand Slam del año, sino que, además, se juegan el aparecer al tope del Ranking ATP en la actualización de este lunes. Llegan a la instancia con solo 100 puntos de diferencia en el live ranking.

Quien se imponga, superara a Daniil Medvedev (1°) en la clasificación mundial, luego de que el ruso sucumbiera en los octavos de final ante Nick Kyrgios (25°). En el caso del español, de lograrlo, se convertirá en el número uno más joven de la historia, con 19 años. Hasta ahora, el récord pertenece al australiano Lleyton Hewitt, quien irrumpió en la primera posición con 20 años, el 11 de noviembre de 2001.

En duelos directos, Alcaraz y Ruud se han encontrado solo en dos ocasiones. En ambas, fue el oriundo de El Palmar quien se impuso. La última vez en la final del Masters de Miami, el pasado 3 de abril. Triunfo por 7-5 y 6-4 para el español. Antes, se vieron las caras en la ronda de ocho del Andalucia Open de 2021, donde el murciano se ganó por 6-2 y 6-4.

La lista se redujo a dos. A inicios del US Open, eran cinco los tenistas con posibilidad de escalar al primer lugar del ranking. El griego Stefanos Tsitsipas (5°), por ejemplo, pero se se fue en primera ronda, eliminado por el colombiano Daniel Elahi Galán (94°). Lógicamente, la primera opción la tenía Medvedev, el líder vigente, no obstante, fue eliminado en la ronda de 16.

Misma instancia en la que Rafael Nadal (3°), el otro aspirante, cayó contra el estadounidense Frances Tiafoe (26°). El histórico tenista mantenía sus posibilidades de subir en el ranking, en caso de que Alcaraz y Ruud no llegasen a la instancia decisiva.

“Ahora quiero volver a casa, tengo cosas más importantes que el tenis para atender. Con ese principio básico, luego tomaré las decisiones que tenga que tomar en base a lo que ocurra. Lo personal ahora va por delante de lo profesional”, declaró el hispano, tras irse eliminado.

Carlos Alcaraz celebra ganar su partido semifinal contra Frances Tiafoe. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

¿Un ranking mentiroso?

El debate está instalado. Desde que la ATP decidió prolongar por más de un año y medio la protección de puntos, con motivo de la pandemia, es que el ranking ha sufrido variaciones sorpresivas. Ello, más algunas prohibiciones y determinaciones, han llevado a que el circuito sufra con las críticas.

Novak Djokovic (6°) es el nombre que representa la polémica. El serbio, por su decisión de no vacunarse, no pudo decir presente en Australian Open, Indian Wells, Miami, Montreal, Cincinnati y el US Open, perdiendo de forma automática 3.250 puntos y quedando sin la opción de disputar 8.000 unidades. Si participó de Wimbledon, sin embargo, el torneo inglés no otorgo puntos este año, debido al veto impuesto sobre los deportistas rusos y bielorrusos.

Iga Swiatek, con el trofeo, después de derrotar a Ons Jabeur. Foto: AP/Matt Rourke

Swiatek, campeona

Iga Swiatek (1°) ratificó que lidera el ranking WTA y venció a la tunecina Ons Jabeur (5°), por 6-2 y 7 (7)-6. La polaca se quedó con su tercer Grand Slam, segundo en el 2022. Ya se había impuesto en el Roland Garros. Antes, en 2020 también se adjudicó el torneo francés.

En esta ocasión, 1 hora y 50 minutos le bastaron a la deportista de 21 años. En la manga inicial fue muy superior; en la otra, su rival luchó todo lo que pudo. No obstante, en la definición jamás sucumbió.