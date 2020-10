Maximiliano Falcón: “Mi referente es Sergio Ramos”

Esta tarde se realizó la presentación del defensa uruguayo Maximiliano Falcón, preveniente de Rentistas, último campeón del torneo charrúa. El jugador de 23 años llega después de la lesión de Matías Zaldivia y tras someterse a los exámenes de rigor, enfrentó las preguntas de la prensa en una conferencia telemática.

Fue presentado por el gerente deportivo Marcelo Espina, quien le entregó la camiseta número 37, y luego se retiró de la sala. “Me gusta mucho el número 7 y en Uruguay usaba la 27”, explicó el zaguero, quien se describió como “un zaguero rápido, me gusta mucho romper líneas con pases o conducción". Y añadió: "No soy muy alto, pero considero que tengo buen juego aéreo. En lo personal, soy un jugador al que le gusta ganar todo lo que juego. Siempre trato de contagiar la buena energía, vengo en búsqueda de un crecimiento y ojalá algún día consiga un cupo en la selección nacional”.

Más allá del actual momento del Cacique, el defensor valora la oportunidad. “Salí de Rentistas y es difícil salir de Uruguay, pero se dio esto de Colo Colo y espero aprovechar esta experiencia. Venir a un club grande para un zaguero de 23 años es una oportunidad única. En el corto plazo, soñaba en grande y quería llegar a Europa, pero me he marcado metas cortas y ahora quiero tratar de aportar a mi equipo para dar lo mejor y seguir creciendo a nivel personal”, manifestó.

Sobre sus ídolos, no dudó en mencionar a uno especial. “Como referente me gusta Sergio Ramos, es un zaguero muy completo y uno como zaguero se intenta a asemejar a las cualidades de él”, manifestó.

Por último, desató varias risas al comentar la comparación de su figura con personajes animados “Recalco el cariño de los hinchas, la buena vibra. Y soy una persona que siempre se toma todo con alegría. De momento, me pusieron Freddy Turbina y Roberto Manfinfla y me causó mucha gracia. Yo sé que es con cariño. No conocía los apodos, pero me gustaron", remató.