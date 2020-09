Harold defiende en el Congreso no apartar a Valencia

En medio de los coletazos de las denuncias por violencia intrafamiliar contra Leonardo Valencia, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados realizó esta mañana una sesión en la que fue invitado el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, quien expuso sobre el caso del mediocampista ante el grupo de parlamentarias encabezado por Camila Vallejo.

“Después de sus condenas, (Valencia) vivió con su pareja en Brasil por cuatro años, chequeamos que así fuera. Tuvieron un hijo allá, y al volver a Chile, se produjo un quiebre, pero no puedo dejar sometido el contrato a un jugador a una persona condenada, de lo contrario iríamos contra el principio de reivindicación”, explicó, en relación a la propuesta de un grupo de diputadas de prohibir la contratación de futbolistas con antecedentes de violencia intrafamiliar.

En ese contexto, el directivo respaldó la idea de no tomar medidas contra el volante. “En Colo Colo estamos contra la violencia sobre la mujer, pero debemos esperar a que la justicia falle, de lo contrario seremos nosotros los que vamos a fallar, y debemos respetar la presunción de inocencia, que no debemos ignorar. No tenemos ni la potestad moral ni legal de sancionar a alguien cuyo caso está en tribunales. No vamos a transar la presunción de inocencia", explicó.

El extimonel de la ANFP recordó que tras esta situación se comenzó a trabajar en la creación de protocolos, en conjunto con el Club Social y Deportivo Colo Colo. Para ello, se creó una mesa trabajo para abordar diversas temáticas relacionadas con la violencia de género.