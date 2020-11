Mayne-Nicholls: “Tengo una muy buena relación profesional con los jugadores"

Después de que el directorio de Blanco y Negro aprobara el acuerdo de pago hacia los jugadores de Colo Colo, el vicepresidente Harold Mayne-Nicholls salió a hablar con la prensa y a manifestar los detalles del convenio. “Este acuerdo nos ayuda a todos a dejar atrás un tema muy amargo, muy poco atractivo. No nos habría gustado nunca vivirlo, tuvimos que hacerlo”, partió señalando.

El extimonel de la ANFP también entregó algunos detalles de su relación con los futbolistas. “Desde el punto de vista personal, no tengo ningún inconveniente con ningún jugador. Al contrario, tengo una muy buena relación profesional con cada uno de ellos. He estado en varias actividades con ellos en los últimos días”, expresó.

Luego, al ser consultado sobre la nota de La Tercera, que daba cuenta de la petición de los jugadores de que el periodista no fuese parte de la negociación, este insistió en que no había ningún problema. “No he tenido ningún cambio desde que llegué al club en la relación con los jugadores. Evidentemente hubo un tema cuando me tocó encabezar las negociaciones que llegaron a buen puerto con ellos por el tema del seguro de cesantía, pero nunca he tenido ningún inconveniente, y cuando esta información salió publicada, en ese mismo minuto me encontraba con todos los jugadores en una actividad. Estuve toda esa tarde o buena parte de esa tarde con ellos. Entonces, era muy raro que pasara una cosa así”, argumentó.

“A mí nadie me ha dicho que no tengo que relacionarme con los jugadores y tampoco se me ha acercado algún jugador. Y eso es para mí es lo que vale, que alguien te lo exprese y de acuerdo a eso tú actúas”, añadió.

En ese sentido, relativizó su salida de las conversaciones. “Que participe el presidente con un grupo de jugadores en una negociación es lo más normal en todas las instituciones del mundo. A mí me sorprende mucho que se tome como que no es normal que no esté en la negociación. Me cuesta entender que todo tenga que hacerlo el presidente", justificó, para luego añadir que “siempre tiene que quedar estratégicamente tiene que quedar una última salida o alguien para una última negociación. Y en este caso, el presidente llegó a un acuerdo”.