“Me ha traído problemas”: Quinteros se sincera sobre la posición que tomó en el caso Jordhy Thompson

Gustavo Quinteros habló de Jordhy Thompson. Lo hizo solo horas antes de que la dirigencia de Colo Colo le anunció que no seguirá en el club en 2024, quedando como la última reflexión del argentino como entrenador albo.

Un tema que a lo largo del año copó portadas y fue uno de los grandes dolores de cabeza del ahora ex DT del Popular. Los reiterados actos de violencia de género del jugador albo en contra de su pareja provocaron sanciones internas y judiciales, pero Quinteros siempre mostró una postura de intentar ayudar al jugador. A diferencia de la mayoría de las voces, que pedían una salida inmediata del delantero, el entrenador buscó constantemente una segunda oportunidad.

“Ojalá en algún momento todo lo que hemos hecho con Jordhy él pueda entenderlo, cambiar y ser un chico de bien, para recuperarlo primero como persona y después como jugador, porque es un jugador extraordinario...esto me ha traído problemas, pero a mí no me importa porque mis padres me han educado así, para ayudar a la gente”, comentó en una entrevista con DSports.

Pero no quedó ahí, ya que también expresó su tristeza por los actos cometidos por el jugador, quien incluso está siendo investigado por femicidio frustrado, luego de intentar asfixiar a su pareja a comienzos de noviembre. “Me da mucha pena cuando hay un chico que tiene problemas, por traumas, por problemas de formación o educación de muy chico. De verdad a mí me da mucha pena y trato de ayudarlos a todos”, mencionó.

El DT también fue honesto al ser consultado sobre situaciones similares que les ha tocado gestionar en el pasado. “En otros clubes he tenido problemas de adicciones, de alcoholismo y siempre trato de resolver ese problema: tratando de recuperar a la persona primero, dándole todas las posibilidades para que sea una persona de bien”, confesó.

Jordhy Thompson fue acusado por de femicidio frustrado contra su ex pareja, Camila Sepúlveda. En primera instancia quedó en prisión preventiva el 6 de noviembre, pero tras nueve días logró salir de la carcel para seguir con arresto domiciliario mientras continúa la investigación sobre su causa.