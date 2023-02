Medvedev supera a Murray y es campeón en Doha

Daniil Medvedev (8°) celebra en Doha. El tenista ruso supero a Andy Murray (70°) en la final del ATP 250 que se disputó en Qatar. El duelo entre ambos exnúmero 1 —el británico lo fue en 2016 y el ruso a inicios de 2022— fue más corto de lo previsto, puesto que el ganador se impuso en dos sets, con expresivos 6-2 en cada uno.

El escocés quería finalizar su semana con un nuevo título, algo que no logra desde 2019. Sin embargo, el esfuerzo del veterano no fue suficiente para enfrentarse al ruso, que se mostró solido en todo momento de la final.

Para llegar a esta instancia, Medveded dejó en el camino a Liam Broady (147) Christopher O’Connell (94) y Félix Auger-Aliassime (9). Por su parte, Murray eliminó a Alexander Zverev (16), Alexandre Müller (170) y Jirí Lehecka (52).

En lo que respecta al trámite de la definición, en el primer set Medvedev comenzó a inclinar la cancha temprano, con un quiebre. Tras ello no hubo un dominio marcado ni mucho menos, pero si la lucidez suficiente para no dejarse batir por parte del ruso. Para el 4-1 llegó un nuevo break y ahí poco pudo hacer el británico. En la segunda manga, Murray cedió en su primer servicio. Nuevamente se vio abajo en el inicio y tuvo que remar contra la corriente. El nacido en Glasgow no se quedó por actitud, pero el oriundo de Moscú no estaba para sorpresas y llevó el encuentro a su ritmo.

El británico compite, pero está lejos de los triunfos de antaño. Nuevamente sucumbe en una final, tal como en Stuttgart y en Sydney en 2022.

Daniil Medvedev le da la mano a Andy Murray después de ganarle la final. Foto: REUTERS/Ibraheem al Omari

Tras la caída, Andy Murray aseguró que: ”No jugué lo suficientemente bien, me estoy encontrando genial físicamente, hacía mucho que no disputaba cinco partidos seguidos. así que esto es una gran noticia para mí”.

“Hace un tiempo pensé que no volvería a competir, pero no me voy a conformar con pasarlo bien en la cancha, tengo metas e ilusiones que me mantienen motivado. Sigo pensando que puedo ganar títulos y me genera curiosidad ver hasta dónde llego con esta limitación física que tengo. Me gustaría alcanzar las 800 victorias como profesional, así que voy a seguir trabajando para intentar conseguirlo”, agregó el tenista, que suma 723 victorias en su haber.

Por otra parte, el ganador de la jornada elogió a su rival de turno, al sostener que: ”Andy es una auténtica leyenda, me parece increíble lo que está haciendo”.

De esta manera, Daniil Medvedev suma un trofeo por segunda semana consecutiva —la anterior había ganado en Róterdam— y escala al séptimo lugar del ranking ATP, superando por un puesto a Rafael Nadal, que baja al octavo lugar.