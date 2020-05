Messi: “El fútbol, como la vida, no volverá a ser igual”

Lionel Messi reflexiona en torno al coronavirus. Y, sobre todo, en relación a las consecuencias de la pandemia que azota al mundo entero generará en el fútbol mundial. El astro del Barcelona muestra, sobre todo, su preocupación por los millones de personas que están padeciendo el mal o sus consecuencias indirectas.

"“Muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos. No puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”, explica en una entrevista a El País Semanal.

“El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual”, declara el transandino respecto de la reanudación de las actividades en el balompié, que en el caso español está previsto para el 11 de junio.

El astro habla también de la reanudación de las actividades y de los cambios que supone. "La vuelta a los entrenamientos, a las competiciones y a lo que antes se hacía de una manera normal, ahora se va a tener que implantar de nuevo, pero de manera progresiva. Será una situación extraña para nosotros los deportistas y para cualquiera que tenga que cambiar sus dinámicas habituales de trabajo”, explica.

Finalmente, revela cómo recordará esta situación. "Con un sentimiento de pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por la pérdida de sus seres queridos. Y también con el agradecimiento infinito a todas las personas que lucharon para combatir el virus desde los centros sanitarios”, concluye.