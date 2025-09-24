SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

El entrenador del equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón fue hospitalizado en Buenos Aires.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors. . Por @bocajrsoficial

Boca Juniors vuelve a mirar con preocupación el estado de salud de su entrenador. Miguel Ángel Russo, de 69 años, se ausentó este miércoles de la práctica de fútbol en el complejo tras ser internado nuevamente para realizarse estudios médicos. El técnico xeneize ingresó a una clínica en Buenos Aires para someterse a chequeos programados, en el marco del cuadro de deshidratación que lo afectó a comienzos de semana.

Según informó la prensa argentina, el DT permanecerá internado al menos hasta la noche para permanecer en observación, algo que sus médicos habían dispuesto con anticipación. De no mediar complicaciones, se espera que reciba el alta este jueves y regrese a su hogar.

La situación, sin embargo, revive la inquietud en el mundo Boca. Apenas el lunes, el DT debió ser hospitalizado por un episodio de debilidad que apareció horas después de dirigir el empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera. Los especialistas detectaron signos de fatiga y aplicaron suero. En esa ocasión, también se descartó un cuadro grave, aunque el incidente reabrió las dudas sobre su resistencia física en un momento exigente de la temporada.

Russo en un partido de Boca. . Por @bocajrsoficial

No es el primer problema de salud que enfrenta el técnico en las últimas semanas. A principios de septiembre, Russo pasó cinco días internado en el sanatorio Fleni de Belgrano por una infección urinaria que se complicó debido a su delicado estado general. Aquel episodio lo obligó a ausentarse de algunos entrenamientos, aunque logró reincorporarse a tiempo para los duelos ante Rosario Central y Central Córdoba.

El propio entrenador intentó entonces despejar rumores con una frase tajante: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, señaló en conferencia de prensa. Sin embargo, la nueva internación vuelve a poner el foco en su condición y en la necesidad de extremar precauciones.

El calendario no da respiro. Boca visitará este sábado a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la décima fecha de la zona A del Torneo Clausura. Si Russo no logra recuperarse a tiempo, su lugar en el banco lo ocupará Claudio Úbeda, su principal asistente.

Mientras el plantel sigue con su preparación, el futuro inmediato del entrenador sigue bajo observación. El xeneize espera que la situación no pase de un susto y que Russo, figura clave en el proyecto deportivo, pueda continuar al frente del equipo en un tramo decisivo del semestre.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBoca JuniorsMiguel Ángel Russo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse

DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

Toma en terreno de familia Correa: desalojo se inicia el 29 de septiembre y Serviu resolvería licitación en los próximos días

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Chile

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse

DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo
Negocios

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Cobre se dispara luego que Freeport declarara fuerza mayor en mina Grasberg de Indonesia

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido
Tendencias

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors
El Deportivo

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini choca con Nottingham Forest en la Europa League

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU
Mundo

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU

Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?