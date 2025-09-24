Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors. . Por @bocajrsoficial

Boca Juniors vuelve a mirar con preocupación el estado de salud de su entrenador. Miguel Ángel Russo, de 69 años, se ausentó este miércoles de la práctica de fútbol en el complejo tras ser internado nuevamente para realizarse estudios médicos. El técnico xeneize ingresó a una clínica en Buenos Aires para someterse a chequeos programados, en el marco del cuadro de deshidratación que lo afectó a comienzos de semana.

Según informó la prensa argentina, el DT permanecerá internado al menos hasta la noche para permanecer en observación, algo que sus médicos habían dispuesto con anticipación. De no mediar complicaciones, se espera que reciba el alta este jueves y regrese a su hogar.

La situación, sin embargo, revive la inquietud en el mundo Boca. Apenas el lunes, el DT debió ser hospitalizado por un episodio de debilidad que apareció horas después de dirigir el empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera. Los especialistas detectaron signos de fatiga y aplicaron suero. En esa ocasión, también se descartó un cuadro grave, aunque el incidente reabrió las dudas sobre su resistencia física en un momento exigente de la temporada.

Russo en un partido de Boca. . Por @bocajrsoficial

No es el primer problema de salud que enfrenta el técnico en las últimas semanas. A principios de septiembre, Russo pasó cinco días internado en el sanatorio Fleni de Belgrano por una infección urinaria que se complicó debido a su delicado estado general. Aquel episodio lo obligó a ausentarse de algunos entrenamientos, aunque logró reincorporarse a tiempo para los duelos ante Rosario Central y Central Córdoba.

El propio entrenador intentó entonces despejar rumores con una frase tajante: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, señaló en conferencia de prensa. Sin embargo, la nueva internación vuelve a poner el foco en su condición y en la necesidad de extremar precauciones.

El calendario no da respiro. Boca visitará este sábado a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la décima fecha de la zona A del Torneo Clausura. Si Russo no logra recuperarse a tiempo, su lugar en el banco lo ocupará Claudio Úbeda, su principal asistente.

Mientras el plantel sigue con su preparación, el futuro inmediato del entrenador sigue bajo observación. El xeneize espera que la situación no pase de un susto y que Russo, figura clave en el proyecto deportivo, pueda continuar al frente del equipo en un tramo decisivo del semestre.