Mito Pereira acecha al líder en Illinois

Mito Pereira continúa con su repunte en el Evans Scholars Invitational, torneo del Korn Ferry Tour que se está disputando en Illinois. El chileno hizo una buena tercera ronda para ubicarse en el segundo puesto del certamen, tras el recorrido de sábado en que firmó una tarjeta de -6.

Pese a que el fin de semana no comenzó de la mejor manera para el golfista nacional, Mito cambió sus números el viernes y en la jornada sabatina confirmó el alza. Seis birdies hizo Pereira en su tercer recorrido al Chicago Highlands Club, en el que no cometió errores, pues no registró bogeys que le sumaran a su resultado.

Pereira es escolta del estadounidense Curtis Thompson, quien lleva -15, tres golpes menos que lo que registra el chileno. Eso sí, no marcha segundo en solitario pues junto a él se ubican los norteamericanos Theo Humprhey y Treix Mullinax, más el francés Paul Barjon y el alemán Stephan Jaeger.

Este domingo se disputa la última ronda del torneo, con el horario de salida del nacional aún por confirmar.