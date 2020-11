Montillo revela su diálogo con Dudamel: “Nos pidió poner la pelota al piso, pero es difícil por Zoom”

Universidad de Chile celebró ante Santiago Wanderers. Los azules golearon por 3-0 a los caturros y comenzaron la segunda rueda del Torneo Nacional con una victoria. Una de las figuras de los laicos fue Walter Montillo, quien abrió la cuenta en el Estadio Nacional con un remate de distancia.

"Creo que con Larrivey nos entendemos bien. Muchas veces cuando no tenemos para salir jugando y lo buscamos a él, intento posicionarme cerca. Siempre intento ponerme de frente para poder darle una opción. Él es muy inteligente para jugar de espaldas. Me vio pasando y me quedó el arco en frente. La verdad que fue un lindo gol”, declaró el volante al CDF sobre su tanto ante el cuadro de Valparaíso.

También se refirió al arribo de Rafael Dudamel, quien aún no puede dirigir a los universitarios tras arrojar positivo por coronavirus en su arribo a Chile. Montillo espera que el venezolano pueda entrenar pronto a su escuadra: “Todavía no lo tuvimos, es la realidad. Tampoco te vamos a decir que ya llegó, porque no lo tuvimos con nosotros. Lamentablemente, él se está recuperando. Esperemos que se ponga bien pronto. Estuvimos al comando de Marcelo y del Huevo Valencia e intentamos hacerlo lo mejor".

"Sí tuve un diálogo con él. Hemos hablado un poco de fútbol. Todavía mucho no nos pidió, más que intentar jugar bien a la pelota, de ponerla al piso. Es muy difícil vía Zoom, que nos pida algo a cada uno o en lo grupal. Es una semana para nosotros un tanto diferente, porque pensábamos contar con la presencia de él. Intentaremos hacer lo mejor hasta que llegue para poder entrenar con la idea de juego que él quiere”, cerró.