Moreno admite que se va y explica los motivos de su caída: “Reconozco que hubo personalismos que molestaron al directorio”

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, reconoció que dejará su cargo tras la grave crisis política y las renuncias de sus directores. Sin embargo, criticó a los clubes de rebelión y a algunos dirigentes que, según él, hicieron todo lo posible para provocar su caída, como por ejemplo, Victoriano Cerda, vicepresidente de Huachipato.

“Victoriano Cerda colaboró en presentar nuestra lista que resultó vencedora. Posteriormente, él no compartió diversas situaciones y se puso en línea con los opositores. Comparto cualquier posición, pero no me parece que un grupo, que no es mayoría, le niegue la sal y el agua al directorio, justo en momentos en que vivimos una crisis mundial”, dijo en entrevista con radio ADN.

“Quienes quisieron darse el gusto de hacerle la vida imposible al directorio, deben hacerse responsables del daño provocado. Soy muy autocrítico. Entiendo que la relación con algunos miembros del directorio no fue buena", sostuvo, en relación a las críticas por personalismo, lo que reconoció.

”Hubo personalismo de mi parte. Indudablemente, reconozco que se cometieron actos personalistas que molestaron a miembros del directorio. Pese a eso siempre hay formas de recomponer distintas situaciones. Se formó una tormenta perfecta, vino el estallido social y posteriormente viene esta pandemia. Junto con reconocer personalismo también se produce un desgaste evidente sumado al hecho de que no tienes ninguna colaboración de un grupo de clubes que no te permiten avanzar en algo tan simple como hacer un consejo virtual", se excusó.

"Hay diversos intereses personales que confluyen en este grupo colectivo. Pero afortunadamente llegó la sensatez junto a clubes que quieren apoyar una sana transición. Clubes como Wanderers, Colo Colo, Católica y la U, entre otros, son algunos de los que quieren un proceso ordenado”, agregó.

Pese a que ya no podía gobernar la ANFP con un solo director, Moreno aseguró que la decisión de dejar su cargo pasa por él. "Yo ofrecí dar un paso al costado, por el bien del fútbol y sin interés de apernarme. La idea es llegar al 30 de julio, que se produzcan elecciones y ahí yo entrego el cargo sin problemas. El objetivo era sembrar la idea de malos manejos, pero acá está todo en orden y no se teme a ninguna auditoría”, advirtió.