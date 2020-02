Mosa: "Salas nos pidió seguir, pero este era el momento en que teníamos que tomar la decisión"

Al poco rato de haberse confirmado la salida de Mario Salas de la banca de Colo Colo, Aníbal Mosa, timonel del Cacique, abordó el despido del Comandante. Fue en una corta conferencia, donde solo aceptó cuatro preguntas y respondió una quinta que dejó en evidencia, según sus palabras, la reacción del técnico cuando se le comunicó la intención del club.

"Sí, sí nos pidió, pero este directorio y este gerente deportivo creíamos que este era el momento en que teníamos que tomar la decisión", respondió el empresario cuando se le consultó si es que el entrenador les había pedido una oportunidad para no ser despedido ahora y sacar él mismo adelante al elenco albo.

El puertomontino, además, expuso que "esta es una decisión adoptada unánimemente por todo el directorio, en conjunto con Marcelo Espina. Tenemos palabras de agradecimiento para Mario; esperamos que le vaya muy bien y le deseamos el mayor de los éxitos".

El timonel del Cacique explicó que "es una decisión que se toma en la mañana después de conversar con Mario, donde hemos estado en línea con todos los directores. Creemos que era oportuno hacerlo ahora por los compromisos que se nos vienen en marzo, especialmente en Copa Libertadores. Creíamos que era el momento correcto para poder redireccionar".

"Tenemos que separar el primer equipo con el proyecto 60-40 (formados en casa en el primer equipo) que implementó desde hace un tiempo Marcelo Espina, eso sigue tal cual. Las características del entrenador las tiene Marcelo y cuando tenga un par de nombres, los va a presentar al directorio y vamos a apoyar el nombre que él presente, porque tenemos la confianza y la claridad que él tiene. El que llegue tiene que venir a encuadrarse dentro de este proyecto", agregó Mosa, quien aclaró que la salida del entrenador "son decisiones que toma el directorio con el gerente deportivo, no tiene nada que ver el plantel, no corresponde".

Espina, sin plazos

Además de Mosa, también abordó la salida de Salas Marcelo Espina, el gerente deportivo. El ex volante aseguró que "el interinato lo decidiremos en el transcurso de la tarde. Respecto de los nombres (para sumir como DT), todavía no hemos hablado con nadie. Lo vamos hacer ahora post salida de Mario. No hemos llamado ni mensajeado a nadie. Nos tomaremos los días venideros para analizar con el directorio y tomar la decisión que sea mejor para todos".

"Cuando se tomó la decisión de contratar a Mario había un consentimiento total del directorio, gente, ustedes, futbolistas, que habían opinado. Teníamos un altísimo porcentaje de aceptación. El perfil después lo hablaremos con el directorio y a partir de ahí, de la misma manera que trabajamos para la contratación del cuerpo técnico anterior, trabajaremos ahora. No me quiero aventurar porque todavía no hemos tirado nombres ni hablado con nadie", agregó el Cabezón.