Mosa y relación con el plantel: “Situaciones como la de Zaldivia no ayudan mucho”

El presidente de Blanco y Negro rompió el silencio después de mucho tiempo. Lo hizo en una conferencia de prensa organizada tras el directorio de la sociedad anónima en la que se analizó el caso de Matías Zaldivia, quien deberá recibir su sueldo desde la isapre y no desde el club, como usualmente se venía haciendo.

“Yo lo siento mucho por Matías, porque es un jugador muy importante para nosotros. Es uno de nuestros capitanes, me tocó recibirlo cuando llegó de Argentina y ha hecho una linda carrera en el club. Primero que nada, sentirlo por él, que esta situación se haya ventilado. Nosotros fuimos sancionados por la Dirección del Trabajo por no darle el conducto regular a la licencia médica de un jugador. Lo que correspondía por un tema administrativo era darle curso de la manera que se hizo, pero igual conversamos de cómo abordarlo de manera solucionarlo de manera interna”, señaló.

Sobre la mala relación con el plantel, el presidente de la concesionaria expresó su deseo de recomponer las relaciones. “Yo no voy a venir a ocultar o maquillar situaciones que todos saben. Yo sigo teniendo la confianza en que vamos a restituir la confianza de nuestros jugadores. Nos vamos a reunir con ellos. Situaciones como la que ocurrió con el Mati no ayudan mucho. Nosotros vamos a retomar nuestras relaciones buscando lo mejor para Colo Colo. Hicimos un mea culpa y dejamos nuestras diferencias de lado por el momento difícil que atraviesa el club. Hoy tenemos que estar todos unidos. De aquí a lo que termine el campeonato y nos vamos a dedicar a apoyar la institución", expresó.

En ese sentido, Mosa señaló que no renunciará, aunque se abre a evaluarlo el próximo año. “No he pensado dar un paso al costado y también asumo toda la responsabilidad de los errores y situaciones que está atravesando la institución. Por algo soy el presidente, y así se lo he hecho saber a los colegas del directorio. Las decisiones que hemos tomado han sido por unanimidad. Yo no salgo arrancando, me voy a quedar para dar solución a la problemática. Si es que no cuento con confianza de los directores el próximo año, tendrá que venir otro”.