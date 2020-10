Mourinho le da una paliza al Manchester United

Mourinho aplicó la ley del ex y con goleada incluida. Este domingo el Tottenham no tuvo piedad y se impuso por 1-6 ante el Manchester United en Old Trafford por la Premier League. El técnico portugués había sido despedido de los Diablos Rojos por su mal desempeño, hoy sentencia su venganza.

Todo arrancaba bien para los locales. A los dos minutos Bruno Borges abría la cuenta desde los 12 pasos. Pero eso sería todo de parte de los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer. Ndombélé (4′), Son (7′, 37′), Harry Kane (30′, 79′) y Aurier (51′) sentenciaron la goleada a domicilio para los Spurs.

Con la caída, el United sigue sin salir a flote en este inicio de la Liga Inglesa. Una victoria y dos derrotas lo tienen en la decimosexta posición. Mientras tanto, los de Mou quedaron quintos.