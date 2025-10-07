Arturo Vidal vuelve a la carga. El Rey explota contra sus críticos. Este lunes, se había referido a las opciones para asumir la banca de la Selección. Con la frontalidad que le caracteriza, pulverizó las opciones de Nicolás Córdova de asumir el desafío de dirigir a la Roja y también descartó al candidato que, probablemente, despierte el mayor consenso: Manuel Pellegrini.

"No me gusta. No está preparado para una selección de un país. Se le ha complicado en la Sub 20”, dijo respecto del actual seleccionador juvenil. "Siempre se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado para la Selección. Nunca ha trabajado con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de Selección. En equipos le ha ido muy bien, todos lo sabemos. Acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue. No sé si ha trabajado con jugadores chilenos, solo con Matías (Fernández). Entonces, es difícil. Prefiero que siga en lo que está. Lo ha hecho muy bien. Es difícil colocar a un nombre como Pellegrini en la Selección”, profundizó respecto del Ingeniero.

“Muchos sapos”: Arturo Vidal explota contra sus críticos tras dardos a Nicolás Córdova y Manuel Pellegrini

Sus palabras tardaron poco en llenar diversas páginas y en transformarse en materia de debate en cuanto programa de análisis pudo abordarlas. En el último caso, entre los panelistas figuran varios a los que el volante de Colo Colo siempre ha tenido en la mira.

El polémico posteo de Arturo Vidal.

A ellos, aunque no los individualiza, parece dirigido el virulento mensaje que compartió en su cuenta en Instagram. “Me avisan que (hay) muchos sapos hablando de mí. Estoy muy lejos de ustedes para responder”, publica en una historia.

“Suerte”, les desea, en un sarcástico mensaje plagado de emojis, en que los más notorios son, precisamente, un sapo y una señal de silencio.