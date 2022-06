Nick Kyrgios se posiciona sobre el Big Three: “Nadal es el mejor”

Nick Kyrgios está de vuelta en el circuito. Tras un parón durante toda la gira de polvo de ladrillo, el australiano se encuentra disputando el ATP 250 de Stuttgart donde ya está en semifinales. Fue ahí en donde en un conversación con un medio español entregó su opinión sobre el Big Three y el presente de su carrera.

“Pienso que el mejor es Rafael Nadal. Ahora tiene 22 Grand Slams y Djokovic y Federer tienen 20″, comenzó comentando el chico de Canberra, quien pese a haber tenido varios cruces con el español, no dudó en elogiarlo por sus logros.

Pero además un gran parte de la entrevista estuvo enfocada en el Kyrgios más personal. Por ejemplo al ser consultado por su apodo de chico malo, Nick entregó una profunda respuesta. “No creo que haga locuras en la pista. Tengo 27 años y jugaba así desde que tengo 10. Siempre he sido muy emocional y ambicioso. No voy a cambiar. Creo que los aficionados quieren ver partidos emocionantes e intensos. Si pierdes, es normal que estés enfadado, es humano. Algunos lo mostrarán más y otros menos. Me encanta que la gente disfrute con mi juego y les guste verme jugar. Estoy orgulloso de mi estilo de juego”, comentó.

Una respuesta que vino seguida de sus sensaciones en esta nueva temporada, donde ha dejado sensaciones muy positivas. “2022 es un año para resurgir. Comencé bien la temporada y vi que no necesitaba jugar todos los torneos para mejorar. Quería prepararme lo mejor posible para los torneos de hierba. No pienso en los rankings porque sé que puedo ganar a cualquiera”, añadió.

Finalmente al ser consultado por su comienzo en la gira de césped, el aussie fue claro. “La hierba es una superficie completamente diferente a las demás. Todo el mundo debe ajustarse, pero no todos lo consiguen. He tenido un buen inicio, espero tener continuidad y poder jugar más partidos las próximas semanas”, concluyó.