Nicolás Córdova: “Son todos tan populistas a la hora de criticar a Qatar y yo no he vivido nada de lo que dicen”

Nicolás Córdova (43) viajó a Qatar a fines del 2020. El exfutbolista chileno asumió la dirección técnica de la Sub 23, en un plan que contemplaba la proyección de jugadores de cara al Mundial. Hoy, el ex seleccionado chileno está a cargo del Al-Rayyan, uno de los equipos más populares de la liga local.

¿Cómo llega a Qatar?

Llegué a la Selección Sub 23 de Qatar por intermedio de Jonatan Cabanelas, que trabajó con Edorta Murua en Chile. Ellos están a cargo del proyecto Aspire Academy hace seis años acá. Ellos buscaban un entrenador para la Sub 23 para continuar con el proceso de las selecciones juveniles y terminarlo para este año del Mundial. Pudimos llevar a la selección adulta a tres jugadores de la lista final de la Copa del Mundo. Eso es motivo de orgullo.

¿Se cumplió el objetivo? Qatar no ha tenido buenas presentaciones.

Es difícil porque Qatar viene de ser campeón de Asia. Creo que al final todo esto ha sido mucho para todos. Ha sido una fiesta inmensa. Todos los jugadores de Qatar juegan en la liga local, es el primer Mundial para todos. Vienen de jugar las clasificatorias a media máquina, porque estaban clasificados. Eso les ha jugado en contra porque no se vio en el debut el real potencial que tiene este equipo. Tiene mucho más potencial.

En el amistoso con Chile se vieron más dinámicos. ¿Presiona la localía?

Estoy de acuerdo que con Chile se vio un equipo más dinámico, más agresivo. Hay una presión por ser los organizadores, por todo lo que se ha hablado de Qatar, del Mundial, que es absolutamente falso. Tengo amigos que han venido y están maravillados con lo que está pasando acá. Hay una fiesta acá. Se dice que los estadios están vacíos y no los he visto así. Se ha hablado mucho y eso influye en todo.

¿Se ha mentido sobre Qatar? Parece ser el Mundial de las prohibiciones...

No, no es así. Simplemente hay cosas que en Sudamérica no estamos acostumbrados a que se cumplan. En Chile no se puede beber en la calle y acá tampoco. La diferencia es que si acá te pillan te llevan preso, como creo que debiese ser. Hay cosas que no se toman en consideración porque en Chile tenemos leyes que no se cumplen. Ellos tienen su religión, tienen sus costumbres, las mujeres tienen que andar tapadas y eso es cosa de ellos. Nosotros, los extranjeros, que somos la mayoría, respetamos las leyes y vivimos en un país maravilloso. Y ellos nos tratan con mucho respeto. Tengo amigos qataríes, que me tratan muy bien. No es tan como se dice. La gente que lo quiere pasar bien, lo pasa bien. También se habla de los Derechos Humanos...

Se les acusa de no respetar los Derechos Humanos...

Es que si es por eso no debiese jugar ningún país del mundo. Todos los países tienen conflictos internos, todos los países tienen formas distintas de vivir. Hay países que están en guerra con otros países, que invaden a otros países. Son todos tan populistas a la hora de criticar a Qatar y yo no he vivido nada de lo que dicen.

¿Las mujeres pueden ir solas al estadio?

Absolutamente. La única cosa que yo he advertido es que ellas tienen que andar con su vestimenta. Pero yo las veo comiendo, cenando, todos cerca, con el máximo respeto. Eso que dices es solo desinformación. Acá la gente vive de manera normal.

¿El qatarí se molesta por lo que se habla de ellos?

Absolutamente. Y le molesta porque no es real. Acá se han hecho muchos esfuerzos por albergar esta Copa del Mundo. Acá todos nos sentimos partícipes porque este país ha crecido mucho durante los últimos 15 años a partir de la Copa.

¿Cómo es el hincha qatarí?

Le gusta mucho el fútbol. Está empezando a ir al estadio, pero es muy fanático. Eso aún les falta.

Se construyeron siete de los ocho estadios. ¿No se perderán después del Mundial?

No, porque el proyecto del país sigue en pie. El próximo año hay Copa de Asia Sub 23, dos años más está la Copa de Asia adulta. Traen mundial de clubes. Nunca va a faltar, siempre vendrá a jugar gente.

¿El calor es insoportable?

En junio, julio y agosto no se puede estar. Si estás acá tienes que ir al mall, estar encerrado. En agosto tienes que entrenar a las ocho de la tarde porque hace mucho calor. Durante el día no se puede salir a la calle. Hoy el clima está maravilloso. Hay 29 grados, está rico. Pero la sensación de los que vivimos acá es distinta porque vivimos con el calor. Hoy es como que estuviésemos en invierno.

¿Su balance del Mundial?

Bastante parejo. Selecciones que han mejorado mucho como Japón y Arabia Saudita. Se está metiendo Corea, se han visto propuestas muy buenas como la de Canadá. La rompieron Francia, Inglaterra, España. Pero creo que estará muy parejo.

¿Algún candidato?

Creo que en la fase de grupos es difícil que se muestren favoritos. El Mundial parte en octavos.

¿Cree que la Copa vuelva a Sudamérica tras 20 años?

Es complejo. Si bien Argentina y Brasil tienen un gran equipo, la presión que existe sobre ellos es muy grande. Hay que tener mucha fortuna con los lesionados, eso marca mucha diferencia. Hay que ser muy inteligentes para manejar todo.

¿Le llamó la atención la caída de Argentina de Messi frente a Arabia Saudita?

Cuando Argentina va ganando el fútbol fluye y cuando va perdiendo todos le dan la pelota a Messi porque quieren que salve el partido. Le dan el balón a Messi cuando no se lo tienen que dar, cuando ya tiene uno encima. Nosotros, donde lo hemos visto tanto, pensamos siempre que Messi va a agarrar la pelota y hará un gol. Es un mundial complejo para todos. Y aunque te llames Messi será difícil igual.

¿Tiene algún favorito?

Quiero que gane Argentina por Messi. Pero una cosa es querer y lo otro es lo que pueda pasar. Está difícil, no tengo claridad después de una fecha de quién pueda ganarlo. Está muy parejo. Por ejemplo, no sabría qué decirte del Argentina México o del España Alemania. Está todo muy parejo.