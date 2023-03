Nicolás Jarry y el triunfo en su debut en el Chile Open: “Espero que este partido me saque un peso interno, estoy muy contento por cómo competí”

Nicolás Jarry sigue en alza. La primera raqueta nacional efectuó la semana pasada una gran presentación en el Abierto de Río de Janeiro, en el que llegó hasta las semifinales y en donde fue eliminado por el español Carlos Alcaraz. Este martes, en su estreno en el Abierto de Chile, se impuso en el estreno al peruano Juan Pablo Varillas por 7-6 y 6-4.

Una vez consumada la victoria, Nico destacó los problemas que tuvo al inicio del partido, en el que tuvo que irse adaptando: “Fui de menos a más en todos los aspectos, en control emocional, en tranquilidad y en el juego. Me costó en un principio adaptarme a eso, la velocidad de pelota era un poco mayor que la semana pasada”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa.

El chileno también valoró el triunfo ante Varillas por las características de este certamen y mostró su felicidad por el apoyo del público: “Espero que este partido me saque un peso interno, estoy muy contento por cómo competí y cómo manejé el partido. Empezar con el pie derecho es muy valioso para mí (...) Fue increíble jugar con un estadio tan lleno como estaba hoy, fue muy bonito, se sintió el apoyo. Siempre las buenas energías ayudan”.

Schwartzman, su próximo desafío

Por último, tuvo palabras para su siguiente duelo, el que será contra Diego Schwartzman por los octavos de final del certamen que se disputa en San Carlos de Apoquindo. Nico no se confía del mal momento en que llega el argentino: “Me favorece mi momento. Él la verdad no importa mucho, no me pongo a pensar en el momento de él, es un muy buen jugador y con mucha experiencia”. Además, puntualizó en las cosas a mejorar en su juego para ese compromiso: “Más consistencia, mejores primeros servicios, creo que todo puedo mejorarlo”, cerró.