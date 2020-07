Nicolás Jarry y su retorno al circuito: “Este tiempo de cuarentena me vino increíble”

Nicolás Jarry lleva meses trabajando en silencio, pero hace tres semanas apretó el acelerador. El tenista, que cumple una sanción de nueve meses de suspensión por un resultado analítico adverso en un examen antidopaje, está trabajando en Florida, Estados Unidos, donde está preparando su regreso junto a su entrenador, el argentino Dante Bottini.

“Estoy muy contento de haber venido, fue una muy buena jugada”, aseguró en conversación con Break Arriba, el podcast del sitio especializado Séptimo Game.

Desde Norteamérica, el hasta ahora 88° del ATP aseguró estar retomando el tono físico junto, algo que lo tiene muy entusiasmado: “Es algo que me hace muy bien en la cabeza para no estar estancado, sobre todo por la sensación de estar en cuarentena”.

Incluso se ha preparado con jugadores top del circuito, como el canadiense Denis Shapovalov (16°), “para volver a sentir el ritmo y la intensidad de los jugadores de más alto nivel”, señaló.

Respecto a la cuarentena, Jarry es uno de los pocos que dice sentirse beneficiado de ella. “No me costó tanto quedarme en cuarentena. Siempre hay cosas que faltan por hacer y a mí siempre me falta tiempo para hacer cosas. Este tiempo de cuarentena me vino increíble para estar tranquilo, estar con mi familia, leer más, aprender, meditar, trabajar con sicólogos y trabajar mucho la parte física y la fuerza. Usé mucho a mi favor estos meses”, señaló.

Jarry también se refirió al AdriaTour, el polémico torneo de beneficencia que liderado por el serbio Novak Djokovic, que terminó desatando un importante brote de coronavirus entre quienes participaron de él.

“Fue un gran error de parte de todos, no creo que el culpable sea solo Djokovic. (Fue culpa) Del gobierno que lo dejó; de las personas que fueron, que confiaron en la organización; de la organización, que confió en el gobierno… Todos confían en todo el mundo y en tiempos como estos cada uno debe ser consecuente y saber qué se puede y no hacer”, remató el nieto de Jaime Fillol, que cumplirá su castigo el 16 de noviembre.