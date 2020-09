Niemann y Pereira pueden organizarse: el PGA Tour publica su calendario

La temporada 2019-2020 del PGA Tour termina esta semana con el Tour Championship, en Atlanta, pero la gira ya tiene definido cómo será su nutrido calendario 2020-2021, serie que, como se sabía hace unas semanas, partirá la próxima semana en Napa, California.

Conocer las fechas del circuito permite saber ya cuándo Joaquín Niemann enfrentará sus principales desafíos, pues está clasificado a casi todos los majors, así como a Mito Pereira, conocer las fechas en que puede jugar los torneos a los que fue invitado por ser top 10 en el ranking del Korn Ferry Tour.

La gira contempla una cantidad récord de campeonatos, 50, la más alta en los últimos 45 años. Se ocurre porque 14 sedes que este año cancelaron sus certámenes por el Coronavirus entrarán esta temporada, entre ellos, dos ediciones del US Open y dos del Masters.

“Será una ‘súper temporada’ de 50 torneos. Es una temporada de ensueño que tendrá más eventos significativos que nunca antes, incluidos los Juegos Olímpicos. Crear nuestro calendario siempre ha sido complicado, pero nunca más que en los últimos meses en los que hemos seguido lidiando con los retos generados por la pandemia del Covid-19″, cuenta Jay Monahan, comisionado del PGA Tour.

El calendario de majors donde Joaco ya está clasificado contempla el US Open 2020 (17 al 20 de septiembre) en Winged Foot, Nueva York; el Masters 2020 (12 al 15 de noviembre) y la edición de 2021 (8 al 11 de abril); el US Open 2021, en Torrey Pines (17 al 20 de junio) y el Open britanico (15 al 18 de julio).

Curiosamente, los torneos que siempre se juegan en Asia se mantendrán, pero con sedes locales. La CJ Cup coreana se jugará en Las Vegas (15 al 18 de octubre) y el Zozo Championship japonés, en Thousand Oaks, California (22 al 25 de octubre). En tanto, se confirmó que no se realizará el Greenbrier, por lo que Niemann no podrá defender su título.

Pereira, se sabe, salió perjudicado con la decisión de que no hubiera ascensos desde el Korn Ferry Tour y ahora, al concocers el calendario, se ve afectado negativamente otra vez. Como consuelo, el PGA Tour le dio, por haber sido top 10 en el ranking, invitaciones para los torneos “alternativos” de su gira. En ese escenario el calendario tampoco lo beneficia, pues esos torneos son menos esta próxima temporada. Están el Puerto Rico Open (25 al 28 de febrero de 2021), el Barbasol (15 al 18 de julio) y el Barracuda (ambos del 5 al 8 de agosto).

El Corales Puntacana (24 al 27 de septiembre), en República Dominicana, será paralelo al WGC Match Play, pero se determinó que no sea alternativo, sino que entregue la totalidad de los puntos a la FedEx Cup, por lo que Mito deberá esperar para saber si entra o no.

Lo mismo el Bermuda Championship (29 de octubre al 1 de noviembre) que no solo pasa a ser torneo regular, sino que no hay otro certamen esa misma semana, pues el WGC-HSBC Champions en China fue cancelado, por lo que las listas no correrán.

Este es el calendario completo del PGA Tour 2020-2021.