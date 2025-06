No se entusiasman con el Niño Maravilla: en Turquía critican el interés del Fenerbahce por Alexis Sánchez

El interés del Fenerbahce por Alexis Sánchez tiene un nuevo episodio. Durante las últimas horas, el Niño Maravilla apareció en la órbita del club. “Podría dar el paso oficial en poco tiempo dependiendo del curso del traspaso”, dieron a conocer en el el sitio ABC Gazetesi.

En esa línea, el medio enfatizaba en que es un fichaje visado por el entrenador. “José Mourinho busca a alguien con experiencia en grandes partidos y Sánchez se perfila como el candidato ideal. La experiencia de Sánchez en grandes clubes europeos a lo largo de su carrera cumple con las expectativas del técnico portugués”, establecen.

En el pasado, Mourinho y el tocopillano coincidieron en el Manchester United. “Es uno de los mejores técnicos del mundo por su forma de entrenar, por cómo estudia los vídeos y por cómo hace las cosas. Pero luego, dentro del grupo había una sensación rara”, comentó el formado en Cobreloa en su momento.

Sánchez asegura que está al nivel Cristiano Ronaldo y Modric. DANIEL MIRANDA/APG NOTICIAS/PHOTOSPORT

“Estabas dentro del equipo y al instante fuera. A veces no jugaba, luego jugaba, luego no jugaba y como jugador pierdes confianza, cada jugador pierde su confianza. Se creó una atmósfera que no era saludable”, añadía.

Mou tampoco tiene el mejor recuerdo de Sánchez. “Sentí que no era una hombre feliz. Y creo que en el trabajo en que estés, cuando no estás feliz es difícil rendir a cualquier nivel”, comentó. “Quizás fui yo el que no fui capaz de introducirme y sacar lo mejor de él. Como entrenador a veces tienes la capacidad de sacar lo mejor de los jugadores y otras veces no tienes éxito en ese acercamiento”, añadió.

“Pero la realidad es que siempre sentí que Alexis era un hombre triste. Siempre voy a desearle lo mejor a cualquier jugador”, sentenciaba.

Criticas en Turquía

Según el medio turco Fotomac, la dirigencia de canaria echó pie atrás en la búsqueda de negociar con el Niño Maravilla, producto de las críticas que generó su eventual arribo entre los fanáticos. En la temporada pasada, con el Udinese, jugó apenas 14 partidos, sin anotar goles ni dar asistencias.

Pese a los números rojos, Sánchez ha manifestado su intención de seguir en el Viejo Continente. “Quiero seguir en Europa, necesito más continuidad. La U está jugando bien, tiene un buen equipo, pero yo quiero seguir en Europa”, dijo durante su último paso por Chile.

Incluso, descartó ir a Argentina. “River me contactó la otra vez. Pero uno a veces quiere estar en Europa, me gusta el fútbol europeo. Se verá, porque hay muchas puertas abiertas, pero la idea es tener continuidad en Europa”, enfatizó.

Sobre su mal rendimiento, el nortino lo atribuye a su entrenador. “No entendía mi concepto. Yo soy profesional en todo ámbito, hay jugadores que juegan hasta los 40 años como Modric o Cristiano Ronaldo y creo que puedo ser como ellos. Me siento muy capacitado”, comentó.