No tuvieron piedad con el renunciado Berizzo: los memes que dejó el empate ante Paraguay la salida del Toto

La noche de este jueves la Roja obtuvo un pobre empate ante Paraguay en el Monumental, por la fecha cinco de las Eliminatorias Sudamericana. Los dirigidos por Daniel Garnero son un rival directo en la lucha por clasificar a la Copa del Mundo 2026, por lo que el resultado significan dos puntos perdidos para el elenco nacional. Por lo mismo, las consecuencias fueron inmediatas.

En la conferencia de prensa posterior al duelo, y en apenas un minuto y medio frente a los micrófonos, un cuestionado Eduardo Berizzo anunció su renuncia a la selección chilena: “He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados. Es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, uno debe saber reconocerlo”.

“Creo sinceramente que las chances de clasificar existen, están intactas. Ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo Mundial”, complementó, en sus últimas palabras con el buzo de la Roja.

Los números indican que el ex DT campeón con O’Higgins consiguió sólo un triunfo oficial al mando de la Selección (2-0 sobre Perú, en la fecha tres). Al término de la quinta jornada, Chile marcha en el octavo lugar de la tabla con cinco unidades, fuera de los cupos mundialistas y del repechaje.

Ante toda esta situación, varios fanáticos de la selección chilena eligieron tomarse estos hechos con humor. Para eso efectuaron memes y posteos bastante creativos para pasar el trago amargo. Desde los malos pases a Ben Brereton contra los paraguayos hasta el descartado Claudio Bravo aparecieron en las imágenes.

El más apuntado

Eso sí, quien por lejos volvió a ser el foco de más burlas fue el mencionado Berizzo. Los fanáticos no le perdonaron en las redes sociales la forma de jugar del Equipo de Todos ante Paraguay, la demora en los cambios (Chile se quedó con un jugador más sobre el final del primer tiempo por la expulsión de Robert Rojas) y los malos resultados durante su proceso.