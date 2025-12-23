SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    En 1996, con Franz Beckenbauer a la cabeza, los bávaros enfrentaron a los cruzados. El hito se transformó en un factor de unión entre ambos clubes.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Bayern Múnich ante Boca Juniors, en el Mundial de Clubes. Foto: @FCBayern.

    El Bayern Múnich es el club más exitoso de Alemania y uno de los más importantes del mundo. Su historia y su solidez institucional justifican plenamente tales consideraciones.

    Hay otro elemento más que distingue a los germanos: su gentileza. Universidad Católica puede dar cuenta de ella. Los bávaros jamás dejan pasar un hito: la visita a Chile en la que se enfrentaron al equipo cruzado.

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a Universidad Católica

    En 1966, con Franz Beckenbauer a la cabeza, el Bayern Múnich realizó una gira por Sudamérica, que contempló pasos por Argentina y Chile. En ese plano, la primera parada se realizó en Buenos Aires, donde, el 21 de diciembre, cayeron por 3-2 a Racing.

    Horas después se trasladaron a Santiago. Inicialmente, la intención era enfrentar a Colo Colo. "El cuadro ‘cruzado’ no era el rival original de los bávaros: era Colo Colo, elenco en el que se formó Arturo Vidal. Sin embargo, complicaciones de último minuto obligaron a la UC a hacerle frente a Los Bávaros”, explicó, en su momento, la cuenta oficial de la entidad alemana.

    La UC tomó el lugar. En el Estadio Nacional, el 22 de diciembre los alemanes golearon por 4-1 a los cruzados. Gerd Müller marcó dos de los tantos alemanes, mientras que Rainer Ohlhauser y el capitán Beckenbauer completaron el marcador. Para los chilenos, Alberto Fouillioux puso el gol del honor.

    El saludo

    En Alemania se mostraron enterados de la principal realización cruzada en la actual temporada: la apertura del Claro Arena. Dos de sus figuras, Luis Díaz y Alphonso Davies, aparecen en la imagen leyendo un periódico simulado que, a doble página, titula “Universidad Católica disfruta en su nueva casa”.

    “Hoy se cumple otro aniversario más de nuestra visita a Chile. En esa ocasión, nos enfrentamos con nuestros amigos de @cruzados_oficial. ¡Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa!“, sostiene el posteo.

    La UC contestó la alusión. “Amigos @fcbayern, vengan cuando quieran a nuestra nueva casa, el @claroarena.cl”, posteó de vuelta el club de Las Condes.

    Más sobre:La UCUniversidad CatólicaBayern MúnichBayernFútbolFútbol NacionalCruzados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Lo más leído

    1.
    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    2.
    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    Una pareja venezolana detenida y el pago de 1.500 dólares: los nuevos antecedentes del asesinato de Mario Pineida

    3.
    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    4.
    Tercero del torneo y con una esperada clasificación a copas: los números de Paqui Meneghini que despertaron el interés de la U

    Tercero del torneo y con una esperada clasificación a copas: los números de Paqui Meneghini que despertaron el interés de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes
    Chile

    En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan
    Negocios

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques
    Tendencias

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Maduro emplaza a Trump a atender “los temas de su país”: “Le iría mejor”

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida