“Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

El Bayern Múnich es el club más exitoso de Alemania y uno de los más importantes del mundo. Su historia y su solidez institucional justifican plenamente tales consideraciones.

Hay otro elemento más que distingue a los germanos: su gentileza. Universidad Católica puede dar cuenta de ella. Los bávaros jamás dejan pasar un hito: la visita a Chile en la que se enfrentaron al equipo cruzado.

En 1966, con Franz Beckenbauer a la cabeza, el Bayern Múnich realizó una gira por Sudamérica, que contempló pasos por Argentina y Chile. En ese plano, la primera parada se realizó en Buenos Aires, donde, el 21 de diciembre, cayeron por 3-2 a Racing.

Horas después se trasladaron a Santiago. Inicialmente, la intención era enfrentar a Colo Colo. "El cuadro ‘cruzado’ no era el rival original de los bávaros: era Colo Colo, elenco en el que se formó Arturo Vidal. Sin embargo, complicaciones de último minuto obligaron a la UC a hacerle frente a Los Bávaros”, explicó, en su momento, la cuenta oficial de la entidad alemana.

𝗛𝗼𝘆 𝘀𝗲 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗼𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗺á𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗮 🇨🇱.



En esa ocasión, nos enfrentamos con nuestros amigos de @Cruzados.



¡Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa 🏟️! pic.twitter.com/V6CaZzPWFS — FC Bayern München Español (@FCBayernES) December 22, 2025

La UC tomó el lugar. En el Estadio Nacional, el 22 de diciembre los alemanes golearon por 4-1 a los cruzados. Gerd Müller marcó dos de los tantos alemanes, mientras que Rainer Ohlhauser y el capitán Beckenbauer completaron el marcador. Para los chilenos, Alberto Fouillioux puso el gol del honor.

El saludo

En Alemania se mostraron enterados de la principal realización cruzada en la actual temporada: la apertura del Claro Arena. Dos de sus figuras, Luis Díaz y Alphonso Davies, aparecen en la imagen leyendo un periódico simulado que, a doble página, titula “Universidad Católica disfruta en su nueva casa”.

“Hoy se cumple otro aniversario más de nuestra visita a Chile. En esa ocasión, nos enfrentamos con nuestros amigos de @cruzados_oficial. ¡Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa!“, sostiene el posteo.

La UC contestó la alusión. “Amigos @fcbayern, vengan cuando quieran a nuestra nueva casa, el @claroarena.cl”, posteó de vuelta el club de Las Condes.