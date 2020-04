¿Otro salvavidas para el fútbol chileno? Clubes miran aún de reojo el plan de ayuda estatal para las empresas

Debido a la pandemia de Covid-19, los clubes del fútbol chileno evalúan día a día la situación de sus finanzas. Aunque algunos han sabido sobrellevar de buena manera la suspensión de la actividad, la gran mayoría ve con preocupación el escenario actual. Por eso, conjuntos como Ñublense, Copiapó, Barnechea, Temuco, Palestino, Iquique y Unión Española, entre otros, han tomado medidas para ahorrar recursos, tales como dar vacaciones, reducir el sueldo de sus jugadores y hasta suspender el contrato laboral.

Mientras la ANFP gestiona con varios bancos un préstamo de US$ 1 millón para cada equipo, el Gobierno lanzó ayer un paquete de medidas económicas del cual los clubes podrían beneficiarse. Se trata de créditos con garantía estatal para empresas con ventas que no superen el millón de UF.

Bajo ese parámetro, las instituciones del balompié nacional tienen la posibilidad de acceder a este beneficio. La Tercera le consultó a presidentes y directivos del fútbol chileno. Algunos están al tanto de las medidas y creen que es una posibilidad que merece ser analizada, mientras que otros no están tan seguros de poder acceder a los beneficios.

Por ejemplo, Colo Colo, cuya caja ha sido azotada fuertemente por la inactividad, debido a que sufrió la caída de varios auspiciadores tras la suspensión indefinida del Torneo Nacional, mira con buenos ojos la alternativa anunciada por el Gobierno.

“Es una posibilidad que vamos a estudiar”, confiesan desde el directorio de Blanco y Negro. La sociedad anónima tuvo ingresos ordinarios por casi 18 mil millones de pesos en 2019, aunque el ejercicio arrojó pérdidas por $ 1.330 millones.

Universidad Católica, que obtuvo ingresos récord el año pasado por más de $ 15.500 millones y ganancias por $ 2.582 millones, la mayor utilidad de su historia, por ahora no ha analizado la opción.

Mientras que en Universidad de Chile no están seguros de si pueden acceder al paquete de medidas anunciado por el Gobierno. De los tres grandes, Azul Azul fue la que obtuvo menores ingresos ($ 14.589 millones) y los peores resultados integrales (-$ 3.613 millones).

Unión Española no descarta estudiar el salvavidas estatal, aunque prefiere esperar las condiciones del préstamo que gestionan en Quilín con diversas entidades bancarias. “Hay una opción financiera que está viendo la ANFP. Primero nos gustaría ver eso, pero hay que ver bien el detalle de este paquete económico”, comenta Luis Baquedano, gerente general.

Coquimbo Unido es uno de los clubes que no ha reparado aún en esta alternativa. “No lo hemos visto. No sé si procederá o no. Estamos analizando día a día cada escenario. Nadie sabe cuándo terminará esto. Y no solo en el fútbol, sino que en todas las actividades del país. Hay que ir día a día. Pagamos los sueldos de marzo y esperamos hacerlo en abril. Pero, insisto, esto es día a día”, advierte Jorge Contador, presidente pirata.

Lorenzo Antillo, timonel de Audax Italiano, descarta la opción. “No lo hemos evaluado para nada. De todas maneras, préstamos no son una solución real, porque después hay que pagarlo y con intereses, aunque sean mínimos. Eso es hipotecar el club. Si no nos queda otra opción vamos a ver el que ofrece la ANFP, pero el problema no se soluciona con un crédito”, puntualiza.

Sin embargo, no todos los clubes chilenos son sociedades anónimas. En ese sentido, corporaciones como Universidad de Concepción y Curicó Unido no se verían beneficiadas en caso de requerir un crédito con garantía estatal.

Eso sí, en el Campanil afirman que de todas formas analizarán en profundidad de qué se trata la propuesta. “No estoy familiarizado respecto del beneficio, pero revisaremos esa iniciativa. Estamos estudiando con nuestros asesores todas las estrategias que puedan existir, para aminorar los daños y para mantener tranquilos a nuestros jugadores y técnicos. Somos una corporación. Tenemos que estudiarlo”, explica Mario Parada, directivo penquista.

Mientras que Freddy Palma, timonel tortero, se resigna. “Nosotros somos corporación y no podríamos hacerlo, porque no estaríamos en el perfil de empresa. Cualquier alternativa de financiamiento la vamos a evaluar después del 15 de mayo. Vamos a ver cómo viene la mano respecto del receso del fútbol. Si hay un pronto retorno, no tomaríamos otras opciones. De lo contrario, tendremos que evaluarlas. Nosotros estamos bien, con las medidas de contingencia”, asegura el mandamás.