“Parecía el GTA”: Juan Martín Lucero relata el caos que se generó con su gol que mandó al descenso al Santos de Soteldo

El descenso del Santos a la segunda división del fútbol brasileño fue una de las noticias deportivas más impactantes de este 2023. El equipo de Pelé y Neymar perdió la categoría por primera vez en 111 años de historia tras perder por 2-1 ante Fortaleza en la última fecha del Brasileirao, con Juan Martín Lucero como uno de sus grandes protagonistas.

El exdelantero de Colo Colo convirtió el último tanto del duelo y dejó sin opciones de mantener la categoría al Peixe, algo que a la larga provocó el caos en las inmediaciones del Estadio Vila Belmiro, ya que los seguidores del Santos causaron desmanes y delitos en la ciudad. Todo eso fue recordado por el argentino, quien contó distintas anécdotas tras esa noche histórica para el fútbol brasileño.

De hecho, la primera declaración que tuvo Lucero al recordar los momentos posteriores al pitazo tuvo que ver con la serie de problemas que había en las calles tras la derrota del tradicional cuadro de la región de Sao Paulo. “En un momento empezamos a preguntar por qué no nos íbamos y los de la seguridad del estadio nos dijeron que la hinchada del Santos se había robado un patrullero de la policía y lo estaban buscando por toda la ciudad”, explicó.

Ahí fue cuando vino una curiosa reflexión del centrodelantero. “Parecía un juego de GTA, después no tuvimos más noticias pero terminamos saliendo 4 horas después de terminado el partido”, sentenció en torno a la situación.

No solo de aquello habló el ex goleador de Colo Colo, ya que también tuvo un minuto para opinar sobre las diferencias que enfrentó en Brasil en comparación a los otros equipos en los que jugó. “Sin dudas es la liga más competitiva. A cualquier lugar donde vas a jugar, hay más de 35.000 personas, son todos estadios llenos. Además, acá hay jugadores de nivel europeo que pasaron por Europa y no vienen a retirarse, tienen 29 o 30 años. Y eso se mezcla con los jóvenes que ya están vendidos a Europa”, agregó.

Aquella exigencia también llevó a la situación vivida por Santos, quien no pudo mantenerse en primera división. “Siempre hay dos o tres equipos que se cortan, este año parecía ser Botafogo que llegó a sacar 17 puntos en la primera rueda y en la segunda parte se cayó. Acá pasa eso, te metes en un pozo en el que te empiezan a comer los de atrás y es muy difícil sostener el nivel jugando tantos partidos que son muy parejos...la competencia es altísima, tú lo ves de afuera y que cuatro equipos se vayan a la B parece criminal, pero eso es lo que mantiene en alto nivel la competencia””, añade.