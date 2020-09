Paredes: “Nunca imaginé que a los 40 años podía jugar un clásico”

Como ya es habitual en la previa de un Superclásico, Esteban Paredes tomó la voz de sus compañeros para hablar del atribulado presente del equipo y de cómo esperan estirar la racha de siete años sin perder ante Universidad de Chile.

El capitán de Colo Colo señaló que se encuentra en perfectas condiciones después de una dolencia que tuvo. “Hoy día entrené normal, pero ayer lo hice diferenciado por un golpe en el cuádriceps. Pero hoy me sentí bastante bien y entrené a la par de mis compañeros. Estoy muy motivados para lo que va a ser el domingo: un nuevo clásico y esperemos estar a la altura de lo que venimos haciendo hace muchos años”, indicó.

Justamente durante muchos años la condición física del delantero en la víspera de los clásicos ha sido un tema. Muchas veces ha sido duda y la mayoría de las ocasiones no solo terminó jugando, sino que también anotando. “Hay partidos en donde sí estoy cargado físicamente y hay otros que no, que es un mito, pero hoy entrené a la par de mis compañeros, así que estoy bien”, reconoció.

También abordó el escenario de crisis en que llega el club, algo que se ha repetido en vísperas anteriores. “Nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que jugar, las cosas que pasaron, ya pasaron. Tenemos que ver el bien de Colo Colo. Durante varios años hemos llegado en desventaja en puntos y deportivamente, pero son partidos aparte. Son partidos de otra indole, te motivan mucho más. Se siente en la semana, y nosotros tenemos que tratar de no cometer los errores infantiles del fin de semana”, manifestó.

Precisamente, sobre el partido ante Wanderers, el delantero admitió que el nivel estuvo bajo. “La verdad es que tuvimos muchas fallas en el primer tiempo con respecto a la definición y en el segundo bajamos mucho, cometimos muchos errores tanto en la ofensiva como en la defensa. La conclusión que sacamos es que no tenemos que cometer más esos errores. Nosotros somos Colo Colo, nos debemos a esto. Esperemos mantener esta racha positiva frente a Universidad de Chile y tenemos que estar motivados y concentrados. Esta semana tenemos que entrenar el doble para sacar adelante ese partido”, señaló. Asimismo, cree que el factor físico no les afectó tanto. “Físicamente estuvimos bien, no siento que hayamos sido sobrepasado. Si hubiésemos hecho los goles en el primer tiempo, habría sido distinto”, apuntó.

En ese contexto, insistió en que hay que afrontar la situación: “Hoy día no tenemos por qué tener excusas, somos el equipo más grande, somos Colo Colo, tenemos que ganar de local y de visita”.

Paredes también habló sobre su futuro y la posibilidad de estar nuevamente disputando el partido más importante del fútbol chileno. “Nunca me imaginé que a los 40 años podía jugar un clásico. No sé si seré la preocupación de Universidad de Chile. Creo que ellos se tienen que preocupar del equipo de Colo Colo, no de uno dos jugadores. Hay que jugar, tratar de que el tiempo pase. Con 40 años estoy muy motivado y feliz para seguir jugando y demostrando para lo que estoy”, afirmó. Y avisó: “Yo creo que me quedan tres clásicos más, por ahí”.

Asimismo, tuvo palabras para el primer clásico con Johnny Herrera fuera de la U en los últimos nueve años. “La verdad es que me da lo mismo, yo no jugaba contra Johnny Herrera, jugaba contra la Universidad de Chile. Por los goles, había una rivalidad, pero yo juego contra Universidad de Chile”, sentenció.