Paris sorprende a la Conmebol

Sorpresa causaron en el mundo del fútbol los dichos del ministro de Salud, Enrique Paris, sobre un eventual traslado de las Eliminatorias y la Copa Libertadores fuera de Sudamérica. “Aún no sabemos qué ocurrirá en septiembre, cuando son las fechas en las cuales se podrían llegar a realizar estos partidos. Cualquier ciudadano de otro país que ingrese a Chile debe guardar una cuarentena de 14 días. Por lo tanto, las organizaciones del fútbol y el ministerio del Deporte, dirigido por Cecilia Pérez, nos ha informado que hay indicios de que muy probablemente estos partidos se realicen en otro continente. Es decir, fuera de Chile”, expresó ayer, durante su habitual reporte sanitario.

Las afirmaciones de Paris llegaron a oídos de la Conmebol. Una situación, la de trasladar las Eliminatorias a Europa, que había partido el lunes en una idea desde Uruguay. “No se ha discutido ningún cambio de formato ni de sede. Lo único que se ha hecho es correr el inicio. De todos modos, FIFA no hará nada si no cuenta con el consenso de todas las federaciones de Conmebol”, afirman desde el organismo. Y añaden: “Si hay un caos, por una cuestión lógica, no se puede jugar. Tampoco se trata de jugar a como dé lugar”.

Desde el Ministerio del Deporte, señalan que “no ha habido ningún contacto oficial con la Conmebol. La información que maneja el Mindep es la misma que la que ha sido publicada por los medios: es una opción que, según la ANFP, se estaría barajando desde la Conmebol”. En Quilín evitaron referirse al tema.

Asimismo, en Paraguay creen que el ministro Paris se confundió al referirse a la Copa Libertadores. “De trasladar la Copa Libertadores no existe ni el más mínimo análisis. Estamos en la postura de completar el formato y el fixture es un aval para desarrollarlo como está previsto”, indican.

Y explican que los gobiernos sudamericanos están al tanto de los protocolos: “Los jugadores salen chequeados y entran con un test rápido. Hay un encapsulamiento, que es parte de un riguroso protocolo que reduce al mínimo el contacto con la gente en el país al que se trasladan”.

En el certamen continental, tanto Colo Colo como Universidad Católica tienen fechas para regresar. Los albos recibirán a Peñarol el 15 de septiembre y a la semana siguiente viajarán a Brasil para medirse ante Athletico Paranaense, el día 23. En el caso de los cruzados, jugarán en casa el 16 de ese mismo mes ante Gremio y después irán a Colombia para enfrentar al América de Cali, el 23.

Peñarol ya anunció que no tiene en mente viajar a Santiago, argumentando lo peligroso que podría ser ante los numerosos contagios que ha habido en Chile. De aplicarse el protocolo de cuarentenas en septiembre, los uruguayos y los equipos chilenos que viajen por la Copa Libertadores, tendrían que aislarse 14 días antes de volver a competir, con todas las dificultades logísticas que ello implicaría. Lío hay.