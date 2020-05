Patrick Ewing, leyenda de la NBA, da positivo por Covid-19

Patrick Ewing (57), leyenda del básquetbol norteamericano y actual entrenador, dio positivo por coronavirus. La información la confirmó el mismo Ewing mediante su cuenta de Twitter.

"Quiero compartir que he dado positivo por COVID-19. Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera. Quiero alentar a todos a mantenerse a salvo y cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos", publicó el actual coach de la Universidad de Georgetown. La exfigura de los New York Knicks está hospitalizado y aislado en un hospital local.

Ewing, nacido en Kingston (Jamaica), jugó gran parte de su carrera en los Knicks, entre 1985 y 2000. Luego pasó por Seattle SuperSonics y Orlando Magic, hasta su retiro en 2002. Luego, siguió ligado al básquetbol como asistente técnico y coach.

Formó parte de la selección de Estados Unidos, en la cual ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992.