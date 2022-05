Pellegrini, DT del Betis: “El punto es valioso, pero menos importante que conseguir los tres”

Manuel Pellegrini no pudo esconder su desilusión tras el empate sin goles en casa de Getafe. El Betis perdió la gran opción de acercarse al cuarto puesto de LaLiga y ve como, también, se alejan las opciones de llegar a la próxima Liga de Campeones de Europa.

“No creo que haya influido mucho la celebración de la Copa del Rey en este resultado”, aseguró el chileno, quien agregó que “los primeros 45 minutos estuvimos fenomenal, en todos los niveles. Tuvimos tres o cuatro ocasiones con remates y paradas de su portero”.

Sin embargo, el santiaguino tampoco pudo desconocer el bajón futbolístico que tuvo su escuadra en el tiempo complementario, a la vez que mostró su frustración luego de no alcanzar el triunfo.

“Nos diluimos, no sé si por desgaste físico o por méritos del Getafe. Un empate justo. No era fácil. En los equipos que pelean por la salvación hay exceso de motivación. Salimos con un punto más de los que llegamos, pero me habría encantado sumar de a tres. Hay enfrentamientos directos y queda mucho. El punto es valioso, pero menos importante que haber conseguido los tres”, explicó El Ingeniero.

Asimismo, completó que no todo está perdido, ya que “descontamos un punto, pudieron ser dos. Ahora viene el Barcelona, otro rival directo. Quedan cuatro partidos y vamos a intentar pelear”.