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    “Pellegrini siempre tiene un plan”: en España destacan los logros del Ingeniero y el Betis en la Europa League

    El conjunto verdiblanco consiguió avanzar a los cuartos de final de la competencia tras superar la llave contra Panathinaikos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El Betis consiguió avanzar a los cuartos de final de la Europa league por primera vez en su historia. Foto: @RealBetis / X.

    El Betis a cargo de Manuel Pellegrini consiguió este jueves meterse en los cuartos de final de la Europa League tras imponerse por 4-0 a Panathinaikos (4-1 global). Un logro inédito en la historia de los verdiblancos.

    Por lo mismo, la prensa española destacaron con todo el paso dado por el equipo del Ingeniero en la competencia. Diario de Sevilla, por ejemplo, escribió: “Primeros cuartos de final para el Real Betis Balompié en la Liga Europa en una noche que se fue haciendo mágica conforme avanzaba el cronómetro en el Estadio La Cartuja hasta convertirse en un verdadero éxtasis colectivo después del 4-0”.

    “Los 58.000 béticos que se dieron cita en el recinto cartujano pudieron gozar de una histórica clasificación para los cuartos de final de la Liga Europa y, además, de un juego ofensivo y brillante por parte de los suyos. Esto se tradujo no sólo en un rotundo marcador para remontar la eliminatoria sino también, y lo que es más importante, en un partido que siempre será recordado por todos los fieles de la fe radicada en el sevillano barrio de Heliópolis y ahora trasladada al espectacular recinto de La Cartuja que tuvieron la suerte de estar presentes en las gradas”, agregaron.

    “Se rompía la mala dinámica de resultados en los últimos encuentros, se alcanzaban los cuartos de final de la Liga Europa por primera vez en la historia y en esas estadísticas que están para romperse también Manuel Pellegrini superaba por primera vez una eliminatoria después de perder el primer partido”, destacaron.

    " El pitido final fue la confirmación de una noche histórica. El Betis ya está en los cuartos de final de la Liga Europa y lo hace con autoridad, con fútbol y con una sensación de crecimiento evidente. El siguiente paso será el Sporting de Braga, pero en el horizonte aparece algo mucho más grande", cerraron.

    Por su lado, Estadio Deportivo escribió que “Pellegrini siempre tiene un plan”. Agregaron que “desde este jueves y al menos hasta el próximo 16 de abril, el Real Betis guarda este 19 de marzo de 2026 entre las fechas más gloriosas de su historia. Por primera vez se clasifica para jugar cuartos de final de la UEFA Europa League. El qué es importante. El cómo ha sido espectacular”.

    “Había que remontar un 1-0 ante un sólido Panathinaikos FC que estaba invicto desde enero y los verdiblancos, que llegaban después de cinco partidos sin ganar, han sacado su mejor versión de la temporada y han pasado por encima de su rival con un contundente 4-0 que ha hecho vibrar a La Cartuja”, continuaron.

    El Desmarque, en tanto, resaltó que “El Betis hace historia... y esto apenas acaba de comenzar. El conjunto de Manuel Pellegrini consiguió remontar al Panathinaikos en un encuentro en el que la diferencia de nivel entre ambos conjuntos, esta vez sí, se evidenció y los verdiblancos no tuvieron demasiadas dificultades (4-0) para pasar a cuartos de final de la Europa League por primera vez en su historia”.

    Más adelante expusieron que, tras el 4-0, “la Cartuja empezó a celebrar, Pellegrini -el gran vencedor de la noche- empezó a rotar y en el ambiente se empezó a saborear el éxito, la historia, el hito. El Betis estará en cuartos de final, remontando, superando y dándose un paseo ante el Panathinaikos hacia la siguiente eliminatoria.

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