El Deportivo

“Perdió una pelota de manera insólita”: Brayan Cortés es centro de las críticas por su último error en la liga uruguaya

El portero de Peñarol protagonizó un blooper que le costó a los carboneros un gol ante la presencia de Marcelo Bielsa.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: @OficialCAP.

Este fin de semana Peñarol visitó a Liverpool y Brayan Cortés se transformó en protagonista por un grosero error bajo la atenta mirada de Marcelo Bielsa.

En los 19′ la defensa aurinegra no pudo despejar el balón y, en su intento para evitar un córner, Cortés intentó tomar el balón sobre la línea. Sin embargo, terminó complicado por el rebote de la pelota y la presión de un rival que alcanzó a quitarle el implemento. Lucas Acosta aprovechó el momento y marcó el 1-1 parcial.

Al final, el encuentro terminó igualado 2-2, pero aquello no impidió que la prensa charrúa sumara críticas al desempeño del ex Colo Colo.

Montevideo.com informó que “un saque de banda rápido para Abel Hernández que la puso al medio, generó una pifia de Javier Méndez que mandó la pelota sobre su arco, Cortés que quiso agarrarla antes que saliera dio rebote, la Joya desvió, el balón llegó a Lucas Acosta que le pegó fuerte, la bocha dio en Nahuel Herrera y se metió. Un blooper tras otro y todo en tablas”, escribieron.

La versión uruguaya de ESPN expuso que “Liverpool llegó al 1-1 en una jugada con varios errores defensivos de Peñarol -floja intervención de Brayan Cortés y despeje flojo de Méndez-, que derivó en un remate de Lucas Acosta que se desvió en Nahuel Herrera”.

“El gol sacudió el partido, ya que el aurinegro no pudo disfrutar de la tranquilidad de estar arriba en el marcador”, agregaron.

Debate, en tanto, escribió que “la alegría de Peñarol duró poco. Apenas tres minutos después, Liverpool consiguió el empate en una jugada que expuso falencias defensivas del aurinegro. Un error de Brayan Cortés y un despeje flojo de Méndez derivaron en un remate de Lucas Acosta que, tras desviarse en Nahuel Herrera, se coló en la red para el 1 a 1”.

Referí, por último, publicó que “el primer tiempo de Peñarol fue muy malo en defensa. Empezando por Pedro Milans, quien cumplía justamente 100 encuentros con la camiseta manya, y siguiendo por Brayan Cortés, quien, si bien había sido figura en los últimos dos compromisos contra Racing y Plaza Colonia salvando pelotas de gol, en Belvedere cometió un blooper que le costó el transitorio empate 1-1 tras perder una pelota de manera insólita”.

Bajo la mirada de Marcelo Bielsa

Una de las visitas ilustres del partido fue la de Marcelo Bielsa, técnico de la selección Uruguaya. El rosarino no solo llamó la atención su presencia, sino también la forma en la que lo hizo.

En algunos momentos del duelo que acabó empatado 2-2 se le vio sentado sobre una de las paredes del estadio, pues el recinto se encontraba vendido a su máxima capacidad. “Amor por el juego”, destacaron.

