Presidente de La Calera y caso Moreno: “Confiamos en su buena fe, pero está siendo imputado por algo grave”

En La Calera están a la espera. El cuadro cementero envió la semana pasada una carta a la ANFP en la que le exige al presidente Sebastián Moreno que se aparte de sus funciones mientras no se esclarezca el juicio que enfrenta por posible delito de obstrucción a la justicia en el caso de robo de concentrado de cobre en Codelco, cuando el timonel del fútbol chileno estaba a cargo del área legal de la empresa minera.

La respuesta de Sebastián Moreno no demoró en llegar. La cabeza del fútbol chileno acusó a La Calera de estar pasando la cuenta tras pedirle la renuncia al director Martín Iribarne, luego de la investigación del caso Wiemberg. Antes de llegar a Quilín, Iribarne se desempeñaba como gerente general del equipo cementero.

En contacto con La Tercera, Gustavo Papagna, presidente de La Calera, explica en detalle la carta que envió a la ANFP por el caso Moreno. También aprovecha de responder a sus acusaciones.

¿Por qué pide que Moreno se aparte de la presidencia de la ANFP?

Esto no es un tema personal, quiero dejarlo en claro. El club nunca solicitó que Moreno dé un paso al costado, sino que puso por encima de una cuestión personal el respeto por la investidura del presidente de la asociación de fútbol profesional chileno. También es por un tema de la transparencia de la industria que ha sido muy golpeada en el último tiempo y que como pilar del plan estratégico tiene la transparencia.

¿Que solicita La Calera formalmente?

Le pedimos a Moreno que bajo estos efectos pida una licencia porque confiamos en la probidad, en la buena fe del presidente. Pero está siendo imputado por una causa grave. Para dar una imagen de seriedad y transparencia debiese tomar una licencia para que eso siga en curso sin afectar a imagen del fútbol chileno.

En la ANFP acusan “venganza” de su parte luego que se le pidiese la renuncia a Martín Iribarne...

No sabemos a qué se debe esta respuesta del presidente. No tenemos ninguna relación en la situación de Martín Iribarne. Desconocíamos que había un informe terminado sobre la gestión de Iribarne. Nos llama la atención que a Iribarne, alguien que había sido escogido para acompañar a Moreno, se le pida la renuncia. No teníamos idea, pero insisto que Iribarne no tiene nada que ver en esto. El tema Wiemberg es menor al lado del tema Codelco.

¿Considera un buen momento para realizar esta petición considerando la crisis que afecta al fútbol chileno por la para del coronavirus?

Esto debiera haber surgido naturalmente de parte del Presidente, viendo que no se tomaba ninguna decisión en la materia es que presentamos la solicitud. Pero debió haber ocurrido hace tiempo. Nosotros presentamos tres solicitudes anteriores de otros temas y ninguna fue respondida. Ahora recién están respondiendo.