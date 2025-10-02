¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
Durante la jornada de este jueves 2 de octubre se desarrollarán juegos válidos por los grupos E y F de la competencia.
El Mundial Sub 20 de Chile 2025 continúa este jueves con nuevos duelos válidos por los Grupos E y F de la competencia.
A las 17.00 horas, Colombia y Noruega se medirán en Talca en duelo de ganadores, por lo que estarán luchando por quedarse con el liderato del Grupo F. A continuación, desde las 20.00, Nigeria y Arabia Saudita buscarán sus primeros puntos en la Región del Maule.
Por el Grupo E, Estados Unidos y Francia (17.00) se enfrentarán en Rancagua dejando para las 20.00 horas el duelo entre Sudáfrica y Nueva Caledonia.
Los partidos del jueves 2 de octubre
17.00 España vs. México / Transmite Dsports y DGO
17.00 Italia vs. Cuba / Transmite Dsports y DGO
20.00 Argentina vs. Australia / Transmite Dsports y DGO
20.00 Brasil vs. Marruecos / Transmite Dsports y DGO
