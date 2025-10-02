¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 continúa este jueves con nuevos duelos válidos por los Grupos E y F de la competencia.

A las 17.00 horas, Colombia y Noruega se medirán en Talca en duelo de ganadores, por lo que estarán luchando por quedarse con el liderato del Grupo F. A continuación, desde las 20.00, Nigeria y Arabia Saudita buscarán sus primeros puntos en la Región del Maule.

Por el Grupo E, Estados Unidos y Francia (17.00) se enfrentarán en Rancagua dejando para las 20.00 horas el duelo entre Sudáfrica y Nueva Caledonia.

Los partidos del jueves 2 de octubre

17.00 España vs. México / Transmite Dsports y DGO

17.00 Italia vs. Cuba / Transmite Dsports y DGO

20.00 Argentina vs. Australia / Transmite Dsports y DGO

20.00 Brasil vs. Marruecos / Transmite Dsports y DGO