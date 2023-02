“Que un deportista tan grande como tú me ponga eso, me deja sin palabras”: El afectuoso cruce que protagonizaron Messi y Nadal

La estrecha relación entre Lionel Messi y Rafal Nadal no es algo nuevo. Ambos atletas se han mostrado un respeto mutuo desde hace mucho tiempo e incluso a lo largo de los años se han dedicado emotivas palabras para referirse al otro. Una historia que ahora suma un nuevo capítulo.

Esto se produjo tras la nominación de ambos como mejor deportista del año en los premios Laures, una distinción en la que votan más de mil medios de comunicación de 70 países. Al conocerse que tanto el argentino como el tenista español estaban dentro de los finalistas, fue Nadal quien dio el primer paso.

“Es un honor volver a estar nominado como mejor deportista del año en los premios Laureus, pero este año... Vamos Leo Messi, te lo mereces tú”, expuso “Rafa” en una historia de Instagram. Un escrito impensado, si se analiza el gran 2022 que tuvo el nacido en Manacor, ya que fue campeón del Australian Open y de Roland Garros. Aunque hay que destacar que en los últimos meses del año prácticamente no tuvo actividad producto de las lesiones.

Mensaje que llegó a los ojos del argentino, quien no dudó en agradecer las palabras del 22 veces ganador de Grand Slam. “Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias Rafael Nadal. Vos también lo merecés por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador. Igual tenemos mucha competencia ahí, ¿eh? Todos merecen el Premio Laureus este año”, respondió la “Pulga”, quien este año logró su consagración absoluta en la Copa del Mundo, ganando el trofeo de campeón y el premio al mejor jugador del torneo.

Ambos ya saben lo que es ganar el Laureus, ya que Nadal lo conquistó en 2011 y 2021, mientras que el delantero del PSG compartió la edición de 2020 junto a Lewis Hamilton

Además de ellos, los atletas que luchan por ganar el premio son Max Verstappen (campeón de la Fórmula 1), Kylian Mbappé (Subcampeón del mundo con Francia), Stephen Curry (campeón de la NBA con Golden State Warriors) y Mondo Duplantis (campeón del mundo en salto con garrocha).