¿Quién es Ámbar Figueroa?: la futbolista de 15 años con récord FIFA que buscará meter a Chile en el Mundial

La selección nacional femenina está a un partido de alcanzar su segunda participación consecutiva en un Mundial tras Francia 2019. El conjunto nacional dirigido por José Letelier tendrá que luchar por el cupo contra Haití este martes (22.00 horas de Chile) para intentar conseguir ingresar a la fase de grupos de la competencia que por primera vez tendrá la presencia de 32 selecciones.

Para este duelo, el técnico nacional ha decidido recambiar a parte de las jugadoras, dejando atrás a futbolistas como Daniel Pardo, Javiera Toro o María José Urrutia para darle entrada a jugadoras más jóvenes, entre ellas la volante ofensiva Ámbar Figueroa quien recibió el llamado a la selección adulta con tan solo 15 años después de haber sido parte del histórico plantel que compitió en el Mundial Sub 17 de India.

Los inicios

Debido al atraso de algunos clubes en incorporar ramas femeninas en sus series formativas, la seleccionada, como en otros tantos casos, debió tener sus primeras experiencias en el deporte junto a cadetes de las series masculinas.

En el caso de Figueroa, ella debió iniciar trabajando con compañeros en clubes amateurs hasta integrarse a Santiago Wanderers, donde llegó a ser parte de la selección Sub 17 del cuadro caturro jugando con solo 10 años.

Figuera enfrentando a Universidad Católica con Wanderers en la categoría Sub 17 con 10 años. Foto: @ellasjuegancl /Instagram.

Luego pasó a Santiago Morning, cuadro con el que realizó su debut como futbolista profesional en una categoría adulta con 13 años. Ocurrió el fin de semana del 14 y 15 de agosto del torneo de 2021.

En la oportunidad debió enfrentar los últimos diez minutos del encuentro contra Santiago Wanderers ingresando por Yenny Acuña cuando el marcador estaba 5-0 a favor de las bohemias.

Tras el encuentro, Figueroa ocupó sus redes sociales para compartir sus impresiones sobre este gran paso. “Muy feliz por mi debut y por el triunfo, sin duda un día que jamás olvidaré”, comenzó señalando en Instagram.

“Darle las gracias a todas mis compañeras y cuerpo técnico por la confianza que me brindaron, a todos los que me han ayudado a crecer tanto como jugadora y como persona, y por sobre todo a mi hermosa familia que siempre me ha apoyado en mi sueño”, complementó.

Mundialista Sub 17 con récord FIFA

La buena técnica que logró desarrollar en sus primeros años le permitió ser parte de las selecciones juveniles. Así en 2019 fue llamada para vestir la camiseta nacional por primera vez como parte de la selección Sub 15 donde destacó y logró avanzar hacia la categoría Sub 17 transformándose en una de las protagonistas de la historia chilena y mundial.

Ámbar Figueroa, a la izquierda, como parte de la selección chilena Sub 15. Foto: @fatima.0.valle/Instagram.

De la mano del técnico Álex Castro, fue parte del equipo que logró la clasificación y disputó el Mundial Sub 17 de India 2022, consiguiendo un notable registro en el debut contra Nueva Zelanda.

La chilena fue la encargada de abrir el marcador en el minuto 12 del partido tras un gran desborde de Constanza Oliver. Así, Ambarinha, como fue apodada por sus compañeras de la Selección, con 14 años, 11 meses y 15 días, se transformo en la futbolista más joven en marcar en un mundial Sub 17 tanto en la rama femenina como masculina.

Además, este duelo, que terminó a favor de Las Rojas por 3-1, significó la primera victoria de un equipo Sub 17 femenino en un Mundial, superando la producción goleadora de la única participación previa en el Mundial de Trinidad y Tobago 2010 en la que Chile solo anotó un tanto.

En busca Australia y Nueva Zelanda 2023

Todo esto le ha permitido a Ámbar Figueroa destacar en Santiago Morning y ser considerada por José Letelier para ser parte de la nómina para el repechaje. “Cuando supe que me iban a llamar a los microciclos de la Selección Adulta me puse muy contenta. Y ahora gracias a mi esfuerzo se me dio la chance de obtener un cupo en la nómina que viaja al repechaje. Cuando escuché mi nombre en la nómina casi lloré de la emoción y estoy feliz por la oportunidad”, comentó a los canales oficiales de la Roja.

Además, valoró la oportunidad de compartir con las futbolistas con mayor experiencia del plantel, entre ellas Carla Guerrero y María José Rojas, quienes tienen 20 años más que la jugadora bohemia.

“Es muy bueno aprender de jugadoras experimentadas, que son ejemplos para nosotras. Estar con ellas me sirve mucho para mejorar”, aseguró.

Por último indicó que “es un orgullo para mí y para mi familia. Somos muy esforzados, y estamos cosechando frutos de eso. Es una meta lograda para mí”, cerró Ambarinha.

Ahora, Figueroa y sus compañeras deberán enfocarse en el duelo de este martes contra Haití que se llevará a cabo en el North Harbour Stadium, el mismo escenario en el que cayeron goleadas por 4-0 contra Argentina.