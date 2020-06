El asado de Quintanilla en pandemia por el que lo acusan de inconsciente

Pablo Quintanilla vuelve a estar en la mira pública. El alcalde de Concón, Óscar Sumonte, expuso a través de Twitter una imagen de vecinos realizando un asado en el bosque en plena pandemia. Uno de ellos es el piloto, quien vuelve a verse involucrado en una polémica. El año pasado, fue criticado por unas declaraciones de tinte racista en pleno estallido social, las que después intentó explicar en una entrevista con La Tercera. Hoy relaciona la reacción de la autoridad con esa situación.

Sumonte compartió las imágenes del asado en cuestión. Además, agregó una reflexión. “Por Dios!! Hoy ha sido el día con el número más alto de contagiados en la Comuna,todos estamos trabajando y en especial,nuestros funcionarios de la Salud,para prevenir y combatir el aumento,pero no faltan los inconscientes,miren estos vecinos haciendo un asado a orillas del bosque", expuso, literalmente, la autoridad comunal en la red social. Agrega que los involucrados fueron notificados por personal municipal de seguridad ciudadana.

Inmediatamente, se desataron las críticas. Hubo quienes individualizaron a Quintanilla en la misma plataforma y, por ende, recordaron sus declaraciones del año pasado. El deportista intentó explicar la situación, aduciendo que no había riesgos en la actividad personal. “Vivo en Viña del Mar hace 20 años y en Concón hace más de cinco. En el lugar donde habito no hay cuarentena ni prohibición de circular durante el día, salvo el toque de queda, que por supuesto que lo respeto. Ayer, día domingo, en mi día de descanso, fui con dos de mis hermanos, sus parejas y dos amigos a comer un asado, a un sector totalmente aislado al bosque, sin personas cerca, sin tomar contacto con nadie. Y, por supuesto, con todos los resguardos para cuidar el medio ambiente, porque siempre he vivido en contacto con la naturaleza”, declaró.

Y luego relacionó la situación con sus palabras en medio del estallido social. “Me decepciona que se intente hacer una cacería de brujas conmigo por haberme equivocado en redes sociales el año pasado. El alcalde nos trata de inconscientes y se arma una bola de nieve con un tema sin base, finalmente. En Concón están pasando cosas mucho más importantes para la comunidad a nivel de delincuencia y que nos tienen con una preocupante sensación de inseguridad a todas las personas que vivimos acá”, enfatiza.