Quinteros no se marea: “Creo que no se va a saber quién sera el campeón hasta los últimos tres partidos”

El planeta fútbol hizo su movimiento de traslación en tan sólo seis meses. Es que en ese periodo de tiempo sus habitantes pasaron de preguntarse cómo sería el Campeonato sin la permanencia de Colo Colo en Primera a si los albos ya son los únicos candidatos al título.

Pero esta vuelta repentina no mareó a Gustavo Quinteros, quien aseveró -tras el empate ante La Calera- que “aún falta mucho para eso”. Luego añadió que “no se sabrá quién será campeón hasta los últimos tres o cinco partidos finales, porque no hay un equipo que marque una diferencia con otros. Eso sí, veo a Colo Colo muy bien. Pero a veces los rivales emparejan el partido y nos quitan puntos como lo hicieron hoy”.

Acto seguido, el DT aseveró que su objetivo para esta temporada es “llegar primero o clasificar a la fase de grupo en la Copa Libertadores”. ¿Cómo lo hará? Buscando nuevos hombres para que completen el plantel del elenco mapuche. “Estamos trabajando tranquilidad en eso y esperamos que lleguen lo antes posible, para que puedan fortalecer y ayudar a este equipo que ya es competitivo”.

Por último, el nacionalizado boliviano se declaró “satisfecho por el primer tiempo que jugamos, donde tuvimos dos o tres oportunidades claras para anotar y siempre jugamos en el campo rival. Pero en el segundo lapso, el trámite se emparejó y ellos metieron pelotas áreas, que nos complicaron en la marca, y en un centro, nos empataron. Pero creo que el empate esta bien, pues ellos fueron en busca del empate y lo consiguieron”.

Claro que Quinteros se fue con tarea para la casa, pues le preocupa que se generen tantas oportunidades, más no queden reflejadas en el tablero marcador. “Nos faltó estar mas precisos dentro del área. Concretar las oportunidades que nos generamos, pero esperemos que en los próximos partidos, seamos más precisos y valoro que el equipo sigue llegando y pisando el área rival”.

Visión que comparte su colega cementero, Francisco Meneghini, quién concluyó: “Creo que el partido se puede dividir en dos tiempos. El primero fue de Colo Colo y tienen el gol tempranero que los afirma, pero luego nos pudimos acomodar. Y en el segundo, nosotros marcamos los tiempos del partido, lo fuimos a buscar y lo terminamos empatando”.

