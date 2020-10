Quinteros no se salva: el peor inicio de un DT en la historia de Colo Colo en Primera

Colo Colo definitivamente no levanta cabeza. Sumó una nueva derrota en el Monumental por 0-2 ante Iquique, rival directo en la lucha por la permanencia. El Cacique no se abraza en su casa por Primera División hace ocho partidos, y todavía no gana tras el receso por la pandemia. Además, este mal año de los albos ya comienza a reflejarse en los registros del recién asumido Gustavo Quinteros: el ex DT de la UC, en cuatro partidos dirigidos, suma apenas dos puntos y se convierte en el peor inicio de un adiestrador de Colo Colo en Primera.

El ciclo comienza con el empate 2-2 ante Coquimbo a principios de octubre, luego la derrota 3-5 contra Unión Española en el Monumental, la igualdad 1-1 ante Everton a mitad de esta semana y la derrota de este sábado 0-2 contra Iquique. La defensa continúa siendo un dolor de cabeza para Quinteros: registra 10 goles en contra en solo cuatro encuentros.

Además, por contraparte, Iquique sumó su tercera victoria de su historia ante Colo Colo en el Monumental. Las anteriores fueron en 2009 y 2016.