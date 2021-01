Dudamel, sobre Montillo: “Este no es el equipo de los amigos de Dudamel”

Rafael Dudamel habló tras el empate de la U. El DT de la Universidad de Chile se mostró contento con el rendimiento, destacando a este equipo como el más intenso que ha visto desde que llegó. También habló de la ausencia de Montillo y el superclásico.

“Es el primer partido donde he visto la intensidad que veníamos buscando. Los jugadores lo han dejado todo. Si hoy me tengo que ir, me voy tranquilo, porque se han exprimido”, comentó al CDF, visiblemente orgulloso el técnico venezolano. Y es que pese a que la U no pudo ganar, mostró una imagen muy positiva. De las mejores del torneo.

En relación al gran partido, el estratega entregó la clave del rendimiento del equipo. “Hubo nombres distintos, más juventud, más frescura. El equipo requería de esos elementos para hacerle frente a Palestino”, analizó Dudamel. Desde luego el tema Montillo estuvo presente en sus declaraciones, aclarando que su ausencia fue una decisión técnica. “Este no es el equipo de los amigos de Dudamel, es el equipo de Universidad de Chile y mis decisiones tienen que ir beneficiando el colectivo. Consideré que para hoy la frescura de Jimmy y Brandon iban a ser muy productivas”, agregó.

Tras esa frase fue inevitable que la conversación girara en torno a la presencia del 10 en el Monumental el domingo, pero Dudamel en primera instancia no dio pistas. Pese a eso, cuando realizó la rueda de prensa fue más claro con el posible equipo del superclásico. “Es posible tener a un equipo similar al de hoy para el domingo. Hemos encontrado muy buena respuesta de los jugadores más jóvenes”, concluyó.

Por el lado de Palestino, el que habló fue José Luis Sierra, quien no estaba nada contento tras el rendimiento de su equipo. “Fue un partido donde el rival buscó incomodar y lo consiguió. Teníamos una idea de juego pero no pudimos llevarla a cabo, y eso fue por la propuesta de la U que nos presionó en todo momento”, comentó en rueda de prensa.