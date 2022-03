Reinaldo Rueda, DT de Colombia: “No vamos a claudicar, hasta el último segundo”

El duelo en el que Colombia recibirá a Bolivia es otro de los enfrentamientos clave para el futuro de Chile en las eliminatorias. El cuadro que dirige Reinaldo Rueda, que no gana hace siete fechas, tiene dos puntos menos que la Roja y necesita ganar sus últimos dos partidos para al menos pelear una opción en la repesca.

“Esto es muy difícil. Sabemos que es una responsabilidad grande, que tenemos frente al país y todo lo que representamos. No es fácil, la idea es conversar con los jugadores. Estamos conscientes de que hay una tensión en todos, como cuerpo técnico y como jugadores. Hay que liberar eso, tenerse confianza, creer en el colectivo”, dijo el caleño en rueda de prensa.

Sobre su ratificación en el cargo, a pesar de los resultados, el vallecaucano explicó que “es la exigencia del cargo, sabemos de la calidad del grupo. Esto no pasa por mi continuidad, sino que es el futuro de los jugadores. Naturalmente, la tensión y la carga emocional ante todo el país está. Los colegas me han respaldado, nosotros somos los representantes de ellos”.

Sin embargo, el ex adiestrador de la Roja no piensa en la eliminación. Cree que el equipo ha jugado bien, que ha merecido resultados, aunque no ha estado fino en anotar.

“Quizás el momento no es el mejor para algunos jugadores en sus clubes. Lo ideal es que Colombia presente este equipo en Qatar, esa fue la invitación que les hice el primer día, de soñar. No vamos a claudicar, hasta el último segundo. Hay equipos fuertes que han clasificado con dificultades, bien sea en el repechaje. Debemos mejorar, se han generado chances de gol, creando opciones en casa y visita. No hay esa fineza y precisión para lograr mejores resultados”, aseguró Rueda.