Renata Voracova, tenista que fue retenida igual que Djokovic, exige indemnización a la Federación Australiana de Tenis

Renata Voracova, exigirá una millonaria indemnización a Tennis Australia luego de su salida del país, tras la suspensión de su visa. La tenista checa vivió una situación similar a la de Novak Djokovic pues no estaba vacunada contra el coronavirus. Sin embargo, su historia tuvo un final distinto, ya que ella sí fue deportada tras su detención.

Tras su abandono, la especialista en dobles rompió el silencio. Primeramente mostró su frustración, ya que no consiguió lo mismo que Nole: “Mis asesores que estaban allí no apelaron por un juicio. Lo entiendo también, Novak pagó a sus abogados para eso. Creo que esa es la clave por la que yo no pude ir a juicio y él sí”, declaró.

La historia dio un nuevo giro. La checa aseguró que buscará que la Federación Australiana de Tenis le devuelva todo el dinero que perdió en su viaje. “No es una petición pequeña”, dejó en claro la deportista.

“Solo el boleto de avión me costó 2.460 euros y mi entrenador viajó conmigo. También hay hoteles pagados, entrenamientos y las potenciales recompensas económicas”, dijo para entrar más en detalles. Añadiendo que espera una respuesta positiva, para no tener que entrar en un embrollo legal.

“Todos deben vacunarse”

Una vez que Voracova se vio obligada a abandonar Australia, desde la Asociación Femenina de Tenis (WTA) emitieron un comunicado lamentando el trato que se le dio a la jugadora, pero haciendo hincapié en que todos deben vacunarse.

“La WTA cree que todas las jugadoras deben vacunarse y apoya plenamente las políticas de inmigración que se han implementado”, detalla parte del documento. Pese a esto último, afirman que la expulsión de Voracova fue injustificada, ya que ella “siguió estas reglas y procedimientos”