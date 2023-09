Revolucionan Perros-Guirec: los Cóndores realizan clínica deportiva con ramas femeninas de los clubes locales

Perros-Guirec vivió una nueva jornada de fraternidad con Los Cóndores. La comitiva nacional realizó una actividad con las ramas femeninas de dos clubes locales, estrechando aún más el vínculo entre los chilenos y la comunidad que los recibirá durante su mes en Francia.

En concreto se trató de un “Legacy” junto a los equipos femeninos de Perros-Guirec y Lannion, escuadras que participan de las ligas regionales en el rugby francés. Un puñado de jugadores, entre los que estaban Francisco Urroz, Nicolás Herros y Esteban Inostroza, participó de la actividad en donde las pequeñas realizaron ejercicios de tackles, transiciones cortas, juegos de manos y scrums.

De esta manera se sigue fortaleciendo un vínculo que arrancó el fin de semana con una bienvenida en las calles de Perros-Guirec y que tendrá al menos cuatro episodios más, gracias a tres entrenamientos a puertas abiertas que tendrá la selección y la transmisión del duelo ante los Pumas en el centro de convenciones del municipio.

De hecho, esa cercanía y pasión por parte de los habitantes franceses fue uno de los puntos que se tocó en la conferencia de prensa del día miércoles. “Es un país donde se vive el rugby. La gente te alienta, te aplaude, te saluda. Es algo nuevo para el equipo. Estoy muy impresionado”, expuso Iñaki “Piña” Gurruchaga.

Su compañero en la conversación con los medios fue Diego Escobar, quien también opinó de la importancia de Francia dentro del deporte. “Representa historia. Es uno de los países donde mejor y más rugby se juega y se vive. Lo hemos visto reflejado en las calles. Todas las personas saben y hablan de rugby y por lo menos en Chile eso es algo nuevo, que recién está comenzando”, añadió.

Escobar además comentó el gusto que ha tomado el equipo de jugar instancias importantes y como eso los motiva a ser un mejor equipo. “La presión la hemos tenido en muchos partidos de los años pasados. La hemos vista reflejada entre nosotros. Hemos tenido una buena competencia y la presión se ha visto reflejada en nuestra competencia interna”, mencionó.

Declaración apoyada 100% por Gurruchaga. “Es algo que venimos entrenando y que nos viene transmitiendo el staff técnico. Es algo en que se nos hace mucho hincapié todos los días: el trabajar bajo presión. Es algo que llevamos en cancha todos los días y ya nos empieza a acomodar. Trabajamos con presión, hay que agarrar comodidad en eso, sostiene.

Chile enfrente este domingo a las 08:00 AM a Japón, en lo que será el primer duelo del Grupo D. La formación titular será informada este viernes y Federico Todeschini, actual asistente en el staff de Chile aclaró que no hay lesionados. “Tenemos la plantilla entera, estamos todavía analizando opciones para el armado del equipo, pero el equipo está muy bien, con muchas ganas. Unos más cargados que otros, pero eso es normal”, informó el ex Puma.