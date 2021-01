Ribera, tras la victoria pirata: “No es fácil jugar siendo el último”

Tras sufrir una dura derrota ante Colo Colo, hoy Coquimbo celebró. Juan José Ribera y su equipo se impusieron como visita a Unión Española (0-1), sumando puntos vitales (30) en la lucha por no descender.

“Es un triunfo fundamental”, aseguró Mauricio Pinilla a TNT Sport, tras finalizar el duelo. “Sabemos que estamos en una posición muy incómoda, que nos afecta en lo mental”, confesó, dedicándole esta victoria a todos sus compañeros: “Tenemos a un equipo fuerte y unido. Todos nos daban por muertos, pero nosotros en la interna sabemos que no”.

El delantero, además, elogió a Matías Cano, que con sus tapadas salvó a Coquimbo de dejar puntos en Independencia. “Matías fue el héroe del equipo. Tenemos un portero maravilloso y hoy lo demostró”, aseguró.

La tensión es tanta en Coquimbo, que durante varios minutos su entrenador sufrió un fuerte dolor en el cuello, atribuyéndolo más tarde al estrés por el momento deportivo. “La tensión está siempre, no hay que ocultarlo. Ha sido difícil convivir con todo este momento y le agradezco mucho a mi equipo, porque no es fácil jugar siendo el último”.

Consultado por las variaciones en el once titular, Ribera explicó: “Vieron mucha rotación de jugadores y es porque estaremos ocupando los más idóneos para cada partido. Aprendimos que no podemos jugar siempre igual, porque no da. En la Copa Sudamericana lo notamos, porque ganábamos ahí, pero no en el Torneo Nacional”.

Respecto al partido contra Universidad de Chile (Viernes, 19.00, estadio Sánchez Rumoroso), adelantó un duelo áspero. “Será durísimo. Estamos buscando un objetivo similar y no es fácil jugar así, siendo el último de una tabla”.